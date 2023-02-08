Убыток от авиационной деятельности Таллиннского аэропорта в прошлом году составил 2,7 млн евро

Хотя в прошлом году весь концерн получил прибыль в размере 8,7 млн ​​евро, по неаудированным данным почти половину этой суммы заработала дочерняя фирма Таллиннского аэропорта Tallinn Airport GH. Собственная прибыль Таллиннского аэропорта осталась на уровне пяти миллионов, но она была бы наполовину больше, а прибыль концерна достигла бы более 10 миллионов, если бы связанный с авиацией вид деятельности не получил убыток в размере 2,66 миллиона, сказал Тувике.

„Последние три года у нас убыток в связанной с авиацией деятельностью, до этого мы выходили на нуль. Мы не хотим максимизировать прибыль в этом виде деятельности, потому что хотим, чтобы авиакомпании приходили бы к нам. Но мы не можем быть и в убытке. И возникает вопрос, должна ли возмещать убытки фирма Magnetic MRO, которая арендует ангары. Или пассажиры, которые пьют кофе или что-нибудь покупают. Или нам придется существенно снижать качество обслуживания. И когда мы посмотрели на аэропортовые сборы, то решили, что покрыть убытки должны эти сборы, чтобы мы были в нуле“, — пояснил Тувике.