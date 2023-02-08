Убыток от авиационной деятельности Таллиннского аэропорта в прошлом году составил 2,7 млн евро(6)
Наделавшее много шума повышение Таллиннским аэропортом аэропортовых сборов было сделано для того, чтобы покрыть прошлогодний убыток в 2,7 миллиона в авиационной деятельности, иначе деньги на покрытие убытка пришлось бы искать в другом месте, сказал ERR председатель правления предприятия Рийво Тувике.
Хотя в прошлом году весь концерн получил прибыль в размере 8,7 млн евро, по неаудированным данным почти половину этой суммы заработала дочерняя фирма Таллиннского аэропорта Tallinn Airport GH. Собственная прибыль Таллиннского аэропорта осталась на уровне пяти миллионов, но она была бы наполовину больше, а прибыль концерна достигла бы более 10 миллионов, если бы связанный с авиацией вид деятельности не получил убыток в размере 2,66 миллиона, сказал Тувике.
„Последние три года у нас убыток в связанной с авиацией деятельностью, до этого мы выходили на нуль. Мы не хотим максимизировать прибыль в этом виде деятельности, потому что хотим, чтобы авиакомпании приходили бы к нам. Но мы не можем быть и в убытке. И возникает вопрос, должна ли возмещать убытки фирма Magnetic MRO, которая арендует ангары. Или пассажиры, которые пьют кофе или что-нибудь покупают. Или нам придется существенно снижать качество обслуживания. И когда мы посмотрели на аэропортовые сборы, то решили, что покрыть убытки должны эти сборы, чтобы мы были в нуле“, — пояснил Тувике.