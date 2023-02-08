ФОТО и ВИДЕО | Как водопад Валасте превратился в ледяное царство

Водопад Валасте на обрыве Онтика – самый высокий водопад в Эстонии, его высота составляет более 30 метров.



При взгляде на водопад с некоторых сторон взору открывается вид на четко выраженные слои земли, формировавшиеся последние 400 миллионов лет. Наиболее зрелищно водопад выглядит весной и во время половодья. Неповторимые виды открываются в Валасте зимой, когда дующие с моря северные ветра и водяные брызги превращают растущие на обрыве деревья в ледяные скульптуры.