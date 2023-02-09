Новости
09.02.2023, 08:28

Есть вопросы относительно путешествий? На Tourest 2023 Департамент защиты прав потребителей проведет бесплатные консультации

 
Tourest 2023
Tourest 2023
ФОТО: Foto Erik Peinar +372 5025515 | Foto Erik Peinar

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) будет консультировать любителей путешествий по наиболее распространенным вопросам, связанным с путешествиями, на туристической ярмарке Tourest 2023.

„Напоминаем потребителям, что, особенно в суматохе выставки, нужно быть внимательным при выборе предлагаемой услуги, чтобы потом не жалеть о поспешном решении о покупке“, — прокомментировала ситуацию, юрист отдела туризма TTJA, Пирьо-Виктория Пруули.

Департамент даст рекомендации на что следует обратить внимание перед тем, как заключать договор.

Узнайте о содержании предлагаемой услуги! Убедитесь:

  • соответствует ли предлагаемая услуга вашим ожиданиям и потребностям;

  • какие условия применяются к заключаемому договору. Стоит знать, что к предложениям выставок могут применяться другие и более ограничительные условия, чем обычно. В том числе отследить, можно ли и при каких условиях впоследствии изменить договор (например, даты или данные о пассажире) или может ли быть договор отозван полностью;

  • какова окончательная цена предлагаемой услуги и что она в себя включает.

Узнайте историю поставщика услуг!

Важно также знать:

  • в случае пакетного тура ответственность за выполнение договора несет туроператор. Это означает, что туроператор несет ответственность за все услуги, входящие в договор пакетного тура;

  • турагент несет ответственность за заключение договора между туроператором и путешественником, а также ответственен за обеспечение общения и передачу волеизъявлений между сторонами;

  • в случае связанных между собой договоров об оказании услуг по управлению поездкой, ответственность за них несет фактический поставщик каждой услуги.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии