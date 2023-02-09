Есть вопросы относительно путешествий? На Tourest 2023 Департамент защиты прав потребителей проведет бесплатные консультации

какие условия применяются к заключаемому договору. Стоит знать, что к предложениям выставок могут применяться другие и более ограничительные условия, чем обычно. В том числе отследить, можно ли и при каких условиях впоследствии изменить договор (например, даты или данные о пассажире) или может ли быть договор отозван полностью;