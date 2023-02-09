Есть вопросы относительно путешествий? На Tourest 2023 Департамент защиты прав потребителей проведет бесплатные консультации
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) будет консультировать любителей путешествий по наиболее распространенным вопросам, связанным с путешествиями, на туристической ярмарке Tourest 2023.
„Напоминаем потребителям, что, особенно в суматохе выставки, нужно быть внимательным при выборе предлагаемой услуги, чтобы потом не жалеть о поспешном решении о покупке“, — прокомментировала ситуацию, юрист отдела туризма TTJA, Пирьо-Виктория Пруули.
Департамент даст рекомендации на что следует обратить внимание перед тем, как заключать договор.
Узнайте о содержании предлагаемой услуги! Убедитесь:
соответствует ли предлагаемая услуга вашим ожиданиям и потребностям;
какие условия применяются к заключаемому договору. Стоит знать, что к предложениям выставок могут применяться другие и более ограничительные условия, чем обычно. В том числе отследить, можно ли и при каких условиях впоследствии изменить договор (например, даты или данные о пассажире) или может ли быть договор отозван полностью;
какова окончательная цена предлагаемой услуги и что она в себя включает.
Узнайте историю поставщика услуг!
выясните, кто является организатором турпакета, а кто посредником;
изучите черный список Комиссии по потребительским спорам, в который включены торговцы, не выполняющие решения Комиссии по потребительским спорам;
воспользуйтесь поиском в интернете и почитайте на форумах об опыте других путешественников с этой турфирмой;
если вы покупаете пакетный тур или сопутствующие услуги по управлению вашей поездкой, выясните, подал ли туроператор или компания, предоставляющая сопутствующие услуги по управлению путешествиями, уведомление о своей хозяйственной деятельности для работы в соответствующей сфере в реестр хозяйственной деятельности и имеется ли у компании залог;
Важно также знать:
в случае пакетного тура ответственность за выполнение договора несет туроператор. Это означает, что туроператор несет ответственность за все услуги, входящие в договор пакетного тура;
турагент несет ответственность за заключение договора между туроператором и путешественником, а также ответственен за обеспечение общения и передачу волеизъявлений между сторонами;
в случае связанных между собой договоров об оказании услуг по управлению поездкой, ответственность за них несет фактический поставщик каждой услуги.