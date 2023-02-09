В 2022 году в отелях Эстонии останавливалось рекордное число местных туристов

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось около 1,5 миллиона зарубежных и 1,8 миллиона местных туристов. „В годовом сравнении зарубежных туристов было на 161% больше. Численность зарубежных туристов еще не достигла докоронавирусного уровня, и была сопоставима с данными за 2005 год. Во внутреннем туризме второй год подряд устанавливается новый рекорд“, — уточнила Хельга Лаурмаа.