В 2022 году в отелях Эстонии останавливалось рекордное число местных туристов
По данным Департамента статистики, в 2022 году в предприятиях по размещению останавливалось более 3 миллионов туристов, что превышает показатель 2021 года на 52%. Увеличилась численность как зарубежных*, так и местных туристов.
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось около 1,5 миллиона зарубежных и 1,8 миллиона местных туристов. „В годовом сравнении зарубежных туристов было на 161% больше. Численность зарубежных туристов еще не достигла докоронавирусного уровня, и была сопоставима с данными за 2005 год. Во внутреннем туризме второй год подряд устанавливается новый рекорд“, — уточнила Хельга Лаурмаа.
Больше всего в Эстонию приезжали из Финляндии (589 000 человек) и Латвии (204 000 человек). Количество размещенных в Эстонии туристов из двух соседних стран было соответственно на 310% и 130% больше, чем в 2021 году. Количество прибывших из Финляндии туристов не достигло допандемийного уровня, при этом туристов из Латвии было на 12% больше. Туристов из более дальних стран в Эстонию прибыло больше, чем в 2021 году, но меньше, чем в 2019 году.
В декабре 2022 года в предприятиях по размещению останавливалось 257 000 туристов, что на треть больше, чем в том же месяце 2021 года. Зарубежных туристов было около 121 000 и местных туристов — около 137 000. В годовом сравнении более всего увеличилось количество зарубежных туристов (на 69%), местных туристов было на 11% больше. Из зарубежных туристов 83% останавливалось в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (8%) и Тартуский (4%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом около 242 000 ночей. Больше всего местных туристов, т. е. 34%, останавливалось в Харьюском уезде, 14% выбрали Пярнуский уезд, 12% — Тартуский, 10% — Ида-Вируский и 6% — Валгаский уезд. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 219 000 ночей.
В декабре свои услуги туристам предлагали 944 предприятия по размещению с пятью и более койко-местами, что на 10 предприятий меньше, чем в ноябре. В распоряжении гостей были 21 000 номеров и 48 000 койко-мест, заполнены были 40% номеров. Стоимость размещения составила в среднем 46 евро в сутки на человека, что на 1 евро дороже, чем в ноябре. В Тартуском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 51 евро, в Харьюском и Ида-Вируском — 49 евро, в Валгаском — 40 евро и в Пярнуском уезде — 39 евро в сутки на человека.