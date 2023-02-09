В прошлом году иностранные туристы потратили в Эстонии почти 1,1 млрд евро(1)
По данным банка Эстонии, в прошлом году больше всего денег в нашей стране потратили туристы из Финляндии. Жители Эстонии в 2022 году потратили за рубежом около 1 млрд евро. Это на 540 миллионов евро больше, чем в 2021 году.
В 2022 году Эстонию посетили 3,5 миллиона иностранных туристов. Их число за год увеличилось на 168% Однако по сравнению с докоронавирусным 2019 годом число иностранных туристов сократилось почти на 40 процентов. В прошлом году иностранные туристы потратили в Эстонии почти 1,1 миллиарда евро, что на 670 миллионов евро больше, чем в 2021 году, но на 340 миллионов евро меньше, чем в рекордном 2019 году.
42% туристов приехали в Эстонию из Финляндии, по сравнению с 2021 годом число финских туристов увеличилось почти в четыре раза.
Удвоилось количество иностранных туристов и из других стран Евросоюза: чаще других к нам приезжали из Латвии и Германии.
Количество посетителей из стран, не входящих в Европейский Союз, утроилось за один год, но они составили лишь пятую часть от общего числа посетителей.
Однодневные посещения Эстонии увеличились на 800 000 и составили 38% от общего числа поездок. Количество многодневных посещений за год увеличилось почти в три раза, а их средняя продолжительность сократилась до четырех ночей. По сравнению с 2019 годом многодневных посещений Эстонии стало на треть меньше.
Из каких стран больше всего приезжали в Эстонию в 2022 году:
1. Финляндия (1 455 672, 42%)
2. Латвия (553 216, 16%)
3. Германия (206 132, 6%)
4. Россия (171 089, 5%)
5. Литва (128 547, 4%)
6. другие страны (114 395, 3%)
7. Швеция (108 462, 3%)
8. Украина (105 075, 3%)
9. Великобритания (99 957, 3%)
10. США (96 825, 3%)
Путешествия жителей Эстонии за границу
В 2022 году жители Эстонии вывезли за границу около 1 миллиарда евро, что на 240 миллионов евро меньше, чем в 2019 году, но на 540 миллионов евро больше, чем в 2021 году.
В 2022 году жители Эстонии посетили зарубежные страны 2,7 миллиона раз, что на 112 процентов больше, чем в 2021 году, но на четверть меньше, чем в 2019 году. 2,1 млн поездок (80% от всех поездок) было совершено в страны Евросоюза, количество этих поездок за год увеличилось на 116%. Каждая пятая поездка была в Финляндию — к нашим ближайшим соседям совершили вдвое больше поездок, чем в 2021 году. Количество посещений других стран Европейского Союза увеличилось на 127%, больше всего ездили в Латвию - 400 000 раз.
Удвоилось и количество поездок в страны за пределами Европейского Союза. Так, например, Турцию посетили больше, чем когда-либо прежде - более 110 000 раз.
Количество однодневных поездок увеличилось в 2,5 раза и составило 16% от общего числа путешествий. Вдвое больше стали ездить в многодневные поездки, средняя продолжительность путешествия составила четыре ночи.
Куда ездили жители Эстонии чаще всего в 2022 году:
1. Финляндия (487 183, 18%)
2. Латвия (398 073, 15%)
3. Германия (175 285, 6%)
4. Швеция (159 666, 6%)
5. другие страны (158 382, 6%)
6. Польша (152 262, 6%)
7. Литва (123 793, 5%)
8. Турция (112 183, 4%)
9. Италия (111 149, 4%)
10. Россия (103 123, 4%)
11. Франция (81 742, 3%)
12. Испания (75 706, 3%)