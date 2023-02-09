В прошлом году иностранные туристы потратили в Эстонии почти 1,1 млрд евро

В 2022 году Эстонию посетили 3,5 миллиона иностранных туристов. Их число за год увеличилось на 168% Однако по сравнению с докоронавирусным 2019 годом число иностранных туристов сократилось почти на 40 процентов. В прошлом году иностранные туристы потратили в Эстонии почти 1,1 миллиарда евро, что на 670 миллионов евро больше, чем в 2021 году, но на 340 миллионов евро меньше, чем в рекордном 2019 году.

42% туристов приехали в Эстонию из Финляндии, по сравнению с 2021 годом число финских туристов увеличилось почти в четыре раза.

Удвоилось количество иностранных туристов и из других стран Евросоюза: чаще других к нам приезжали из Латвии и Германии.

Количество посетителей из стран, не входящих в Европейский Союз, утроилось за один год, но они составили лишь пятую часть от общего числа посетителей.

Однодневные посещения Эстонии увеличились на 800 000 и составили 38% от общего числа поездок. Количество многодневных посещений за год увеличилось почти в три раза, а их средняя продолжительность сократилась до четырех ночей. По сравнению с 2019 годом многодневных посещений Эстонии стало на треть меньше.

Из каких стран больше всего приезжали в Эстонию в 2022 году:

1. Финляндия (1 455 672, 42%)

2. Латвия (553 216, 16%)

3. Германия (206 132, 6%)

4. Россия (171 089, 5%)

5. Литва (128 547, 4%)

6. другие страны (114 395, 3%)

7. Швеция (108 462, 3%)

8. Украина (105 075, 3%)

9. Великобритания (99 957, 3%)

10. США (96 825, 3%)



Путешествия жителей Эстонии за границу

В 2022 году жители Эстонии вывезли за границу около 1 миллиарда евро, что на 240 миллионов евро меньше, чем в 2019 году, но на 540 миллионов евро больше, чем в 2021 году.