В отпуске бывает всякое: случайный ущерб другим может подорвать ваш отпускной бюджет

По словам страхового директора Salva Kindlustus Урмаса Кивирюйта, как и дома, во время поездки может произойти непредвиденный инцидент, во время которого может быть нанесен ущерб чужому здоровью или имуществу. В таком случае должен быть возмещен ущерб, причиненный третьему лицу, что может превысить бюджет запланированного отпуска или из-за чего часть отпуска придется отменить вообще.

„Страхуя свое жилье, человек в основном думает о том, что будет, если лопнувшая труба в квартире затопит соседа снизу, или если ребенок случайно разобьет мячом окно квартирного товарищества. Но отправляясь в путешествие, часто не задумываешься, что что-то подобное может произойти в отеле, на горнолыжном склоне или у бассейна“, — сказал Кивирюйт.

Так случилось с эстонской семьей в поездке, чьи дети трех и пяти лет так разыгрались в номере отеля, что один из них задел плечом телевизор на стене. Телевизор упал со стены и треснул. „У этой семьи была хорошая туристическая страховка, но, к сожалению, в нее не входило страхование гражданской ответственности, поэтому ущерб отелю пришлось возмещать из собственного кармана“, — привел пример Урмас Кивирюйт.

По словам Кивирюйта, страхование ответственности является очень важной защитой как для жилья, так и для путешествий, поскольку ущерб, причиненный третьим лицам случайно, может оказаться неожиданно большим. „Обстановка гостиничных номеров, как правило, довольно дорогая, но даже во время активного отдыха, будь то катание на лыжах или отдых у бассейна, небрежность может принести много хлопот и связанных с этим расходов“, — добавил Урмас Кивирюйт.