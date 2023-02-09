В отпуске бывает всякое: случайный ущерб другим может подорвать ваш отпускной бюджет
Наступает пик зимних каникул, и многие семьи отправляются кататься на горных лыжах или наслаждаться солнцем на курортах. Как правило, у каждого есть туристическая страховка, защищающая здоровье или имущество путешественников, но что произойдет, если один из членов вашей семьи причинит ущерб кому-то другому во время поездки?
По словам страхового директора Salva Kindlustus Урмаса Кивирюйта, как и дома, во время поездки может произойти непредвиденный инцидент, во время которого может быть нанесен ущерб чужому здоровью или имуществу. В таком случае должен быть возмещен ущерб, причиненный третьему лицу, что может превысить бюджет запланированного отпуска или из-за чего часть отпуска придется отменить вообще.
„Страхуя свое жилье, человек в основном думает о том, что будет, если лопнувшая труба в квартире затопит соседа снизу, или если ребенок случайно разобьет мячом окно квартирного товарищества. Но отправляясь в путешествие, часто не задумываешься, что что-то подобное может произойти в отеле, на горнолыжном склоне или у бассейна“, — сказал Кивирюйт.
Так случилось с эстонской семьей в поездке, чьи дети трех и пяти лет так разыгрались в номере отеля, что один из них задел плечом телевизор на стене. Телевизор упал со стены и треснул. „У этой семьи была хорошая туристическая страховка, но, к сожалению, в нее не входило страхование гражданской ответственности, поэтому ущерб отелю пришлось возмещать из собственного кармана“, — привел пример Урмас Кивирюйт.
По словам Кивирюйта, страхование ответственности является очень важной защитой как для жилья, так и для путешествий, поскольку ущерб, причиненный третьим лицам случайно, может оказаться неожиданно большим. „Обстановка гостиничных номеров, как правило, довольно дорогая, но даже во время активного отдыха, будь то катание на лыжах или отдых у бассейна, небрежность может принести много хлопот и связанных с этим расходов“, — добавил Урмас Кивирюйт.
В свете этого можно привести пример, когда клиент Salva, отдыхавший на австрийском горнолыжном курорте, так неудачно врезался в другого лыжника, что пострадавшего на вертолете доставили в больницу. В результате столкновения лыжный шлем и одежда пострадавшего были испорчены и общий ущерб превысил 300 евро. В данном случае к страховому полису путешествия клиента было добавлено страхование гражданской ответственности, и причиненный ущерб был компенсирован страховкой. Не исключено, что в такой ситуации туристическая страховая компания потерпевшего также может предъявить иск виновному лыжнику о возмещении медицинских расходов, и эта часть убытков также покроется за счет страхования ответственности.
„Добавление страховки ответственности к полису туристического страхования изменяет платеж в среднем на 10-15%, что в случае туристического страхования означает несколько дополнительных евро. Однако, как мы видим из жизни, причиненный ущерб, как правило, исчисляется десятками, а то и сотнями евро“, — пояснил Кивирюйт. Эта защита становится все более популярной, особенно в случае лыжного отдыха, потому что на склонах одновременно катается много людей с разным опытом, и несчастные случаи происходят регулярно. Кроме того, лыжная одежда и снаряжение, которые могут быть повреждены при столкновении, как правило, дорогие.
Случаем страхования ответственности при страховании путешествий считается случай, когда застрахованное лицо причиняет ущерб третьему лицу, в результате чего у застрахованного лица возникает юридическая обязанность возместить ущерб. Инцидент должен состояться на территории, указанной в договоре страхования путешествий, и в период действия страхования. Третьим лицом считается лицо, не являющееся попутчиком или членом семьи застрахованного лица, имуществу или здоровью которого причинен ущерб в результате поведения застрахованного лица.
Примеры случаев, когда помогло страхование гражданской ответственности туристического страхования:
• Несчастный случай с клиентом привел к разбитию окна гостиничного номера, за что пришлось заплатить 50 евро.
• Дети изрисовали фломастерами паркет и белые стены гостиничного номера.
• Отец семейства неудачно облокотился на стеклянный стол у бассейна так, что тот разбился вдребезги
• Женщина случайно уронила со стола дорогие солнцезащитные очки другого отдыхающего, линзы которых разбились.