Долгожданное путешествие в Египет обернулось для эстонской туристки кошмаром: пять дней невыносимых страданий и страха

Недавно я на неделю летала в Египет. Придя в Таллиннский аэропорт в четыре часа утра, будучи очень сонной, я в очередной раз проверила самое главное - взяла ли я паспорт? Да, паспорт со мной. Ноутбук и зарядка? Да, всё на месте. В ближайшие дни я собиралась устроиться где-нибудь под пальмой и, любуясь морем, работать под жарким египетским солнцем.