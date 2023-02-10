10.02.2023, 07:00
Долгожданное путешествие в Египет обернулось для эстонской туристки кошмаром: пять дней невыносимых страданий и страха(18)
ФОТО: Erakogu
Недавно я на неделю летала в Египет. Придя в Таллиннский аэропорт в четыре часа утра, будучи очень сонной, я в очередной раз проверила самое главное - взяла ли я паспорт? Да, паспорт со мной. Ноутбук и зарядка? Да, всё на месте. В ближайшие дни я собиралась устроиться где-нибудь под пальмой и, любуясь морем, работать под жарким египетским солнцем.
В самолете я расслабилась и заснула в приятном ощущении, что наконец-то лечу навстречу солнцу и отдыху. Тогда мне даже в голову не пришло, что впервые в жизни я забыла сделать одну очень важную вещь.