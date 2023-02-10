ФОТО | Приехать в Нарву и удивиться: 10 неочевидных мест от гида Опенко, которые лучше всего расскажут историю города
Пекарня с вековой историей, работающая до сих пор, водонапорная башня со сломанными часами, когда-то идеально показывающими время, здание вокзала, частично построенное из камней бывшей церкви, средневековая стена, к которой кто-то пристроил свой гараж, неприметный пригорок с живущей на нем кошкой, являющийся свидетельством древнего городища, – в Нарве есть удивительные и странные места.
Когда в Нарву приезжают гости, то чаще всего идут в Замок Германа и на Петровскую площадь, гуляют по Променаду, доходят до Ратушной площади. Но разве это весь город?
RusDelfi спросил известного нарвского гида, учителя истории Александра Опенко, которого президент Алар Карис наградил Орденом Белой звезды V степени, что еще обязательно нужно увидеть в Нарве, чтобы почувствовать дух города и погрузиться в его богатую историю.
Опенко назвал 10 мест, хотя, безусловно, их еще больше. Он сожалеет, что гости Нарвы редко доезжают до них. На своих двенадцати разных экскурсиях он красочно рассказывает об истории города, два часа его пеших познавательных прогулок пролетают как несколько минут.
1. Кусок средневековой стены
Все обычно идут смотреть Ратушную площадь, но стоит пройти примерно 150 метров в сторону улицы Краави и можно увидеть часть крепостной средневековой стены. В Советское время кто-то умудрился встроить в нее гараж. Кладка этих укреплений датируется 15 веком. Археологических раскопок, с сожалением рассказывает Опенко, в этом месте никогда не было.
Зато они были этим летом рядом с Ратушей – на площади и позади здания. Археолог Илья Давыдов нашел там любопытные артефакты. Например, куски черепицы, покрывавшей крышу Ратуши, когда ее только построили. Александр Опенко смог взять кусочки этой древней черепицы черного цвета, а еще – землю, смешанную с зерном, выросшим в землях Эстонии в 16 веке. Скорее всего, полагает Опенко, во время Ливонской войны сгорел амбар на площади, и зерно осталось в почве. Есть теперь у него в коллекции и кусочки деревяшек – „осколки“ деревянной дороги 15 века.
Через неделю после таких находок, по словам гида, уже все было засыпано гравием. История снова ушла в землю. Хотя горуправа и обещает маркировать места интересных находок, но в идеале, считает гид, лучше было бы закрыть их стеклом, оставив незакопанные части площади, чтобы эти артефакты могли увидеть потомки. Все, кто не успел этим летом заглянуть в ямы, обнажившие историю Нарвы, теперь смогут услышать об этом на экскурсиях Опенко. Он-то хотя бы фото сделал.
Например, Опенко с радостью показывает фото найденного фрагмента основания Триумфальной арки, которую создавали специально к приезду в Нарву Елизаветы Петровны. Сама арка была деревянной и достигала в высоту 21 метра, но основание её было каменным. Императрица проехала туда-сюда, арку сразу же после этого разобрали. „Она была шикарная, украшена невероятно“, – говорит Александр, показывая на то место, где археолог нашел фрагменты арки. Давыдов обнаружил также на Ратушной площади уцелевшие части основания обелиска, сделанного в честь 200-летия со дня рождения Петра I. Сохранилась глубоко под землей и часть позорного столба, к которому сотни лет назад привязывали виновных в каком-то правонарушении. Сейчас можно стоять на площади и просто знать – какая она древняя, но увидеть „доказательства“ возможно только на фотографиях с раскопок.
2. Бывшие хлопковые склады Кренгольмской мануфактуры
(улица Йые, 1 и 3, рядом с Нарвским портом)
Более ста лет назад в речной порт Нарвы к хлопковым складам причаливали пароходы из Америки, Великобритании, Азии, Египта. Они привозили хлопок, из которого на Кренгольмской мануфактуре барона Кнопа делали пряжу и ткани. Именно Кноп построил в Нарвском порту в конце 19 века хлопковые склады – большие амбары, расположенные рядом. Значительную часть всего сырья доставляли из Америки. Опенко уточняет, что своевременные закупки хлопка помогали мануфактуре Кнопа оставаться независимой от колебания цен на сырье. К примеру, в 1905 году в Нарву по реке привезли больше 735 тысяч пудов хлопка из разных стран. Это в переводе на килограммы – почти 12 миллионов. А скажем, годовая выработка пряжи в 1906 году составила почти 596 пудов (9536 килограмм), а ткани – более 46 миллионов аршин. Переведем на метры – это более 33 миллионов.
В годы Второй мировой войны хлопковые склады превратили в помещения под концлагерь для военнопленных. Сначала в них держали красноармейцев, а затем – с 1945 года – советских политзаключенных.
Все склады, по словам Опенко, здесь сохранились как ни в чем не бывало, что удивительно, учитывая военные действия в 40-е годы прошлого века у береговой линии. Сейчас в их помещениях располагается Клуб юных моряков, база для спортсменов-гребцов, администрация Нарвского речного порта и даже небольшой уютный хостел. В одном из них работает известный art club „Ro-Ro“.
3. Беседка в Темном саду
Беседка находится на вершине бастиона „Виктория“. Она пользовалась популярностью среди горожан с момента постройки в конце 19 века. Нарвитяне любили фотографироваться в ней во время прогулок по Темному саду. Во время Второй мировой войны ее разрушили. Заново построили только в период реконструкции Темного сада, воссоздав ее в прежнем облике. Открытие парка состоялось в прошлом году. То, что удалось восстановить беседку в аналогичном довоенному образе, считает Александр Опенко, помогло вернуть Темному саду тот исторический вид, что он имел прежде. С вершины бастиона открывается прекрасный обзор на реку и на бывшие хлопковые склады.
4. Улица Вабадусе
До конца 19 века улица носила название – Николаевская. Интересно, что во время Первой Эстонской Республики пересекающие Вабадусе три улицы под номерами 8, 9, 10 переименовали в Синине, Муст и Валге – в цвета эстонского флага.
Эта улица радует большим количеством уникальных домов. Из центральных улиц Нарвы Вабадусе меньше всего пострадала в 1940-е годы. Например, одно из самых заметных зданий, построенное в стиле модерн в начале 20 века, находится на Вабадусе, 15 на углу с улицей Харидусе. До Второй мировой войны оно принадлежало Обществу христианского женского служения Богоматери Иверской. То есть, можно считать, что в нем был монастырь. По рассказу гида, когда Общество эвакуировалось из Нарвы, монахини якобы вывозили одну из священных реликвий времен Ивана Грозного – икону Девы Марии. Она с тех пор исчезла, и нет достоверной информации, где она сейчас может находиться, если вообще уцелела.
После войны в это здание, чудом сохранившееся после бомбардировок, въехал советский военный комиссариат. К нему достроили третий этаж, а потом дом немного переделали в стиле модернизма. Со времени восстановления Эстонской Республики здание принадлежало в основном Союзу обороны, сейчас в нем располагается офис Кайтселийта. В 2015 году в ходе реконструкции зданию постарались вернуть прежний вид, насколько это оказалось возможным.
На перекрестке с улицей Лаврецова стоит еще одно интересное здание, построенное, по разным оценкам, в конце 19 или в начале 20 века. Сейчас в нем открыта гостиница Central, сменившая свою предшественницу – гостиницу „Этап“.
Вабадусе, 6 – один из самых аутентичных довоенных домов Нарвы. Он стоит на краю бывшего рва. До войны дом принадлежал мэру города Яану Лусту. Здание сохранило с прошлого века филенчатую дверь – можно посмотреть на нее и оценить облик старой Нарвы.
На этой же улице в любопытном с точки зрения истории и архитектуры здании под номером 20 находится культурный центр, в нем также собирается Эстонское общество Нарвы. Во время Эстонской Республики Вабадусе, 20 все называли Эстонским домом Нарвы. А когда в 1912 году здание только построили в духе консервативной царской архитектуры, в нем располагалась приходская школа лютеранского Петровского прихода. В послевоенное время в нем учились дети – то это была средняя школа, то музыкальная. Потом оно снова перешло к приходу, но он обанкротился, и здание оказалось в руках частного лица.
Рядом, на Вабадусе, 16, по словам Александра Опенко, в 1907 году построили костёл Святого Антония для того, чтобы у местных католиков был свой приход. В 1944 году он перестал действовать до 1993 года. Сейчас церковные мероприятия проходят в нем на польском, эстонском и русском языках.
Есть на этой улице и другие здания с занимательной длинной историей, архитектуру которых интересно разглядывать.
5. Единственный сохранившийся в Эстонии канализационный коллектор
(Хайгла, 6)
В народе это строение на Кренгольме иногда называют „бутылкой“ – действительно, есть визуальное сходство. В его стенах скрываются четыре проема, обрамленные большими порталами. Первоначально коллектор был окружен деревянной площадкой, покрытой покатой крышей. В Нарве долго не могли понять, какое было предназначение у этого сооружения. Наиболее часто звучащая версия – это мусоросжигатель. Но это не так. В 2011-2013 годах в городе проводили реконструкцию сооружения и увидели, что никаких следов огня внутри коллектора нет, тогда и убедились, что это точно не мусоросжигательная печка.
Кирпичный коллектор, на котором он расположен, проходит через весь квартал. Возможно, его использовали как прачечную или в качестве вентиляционной шахты для сточных вод. Это строение было заброшено уже в 1930-е годы. Сегодня его можно назвать загадочным и уникальным строительным памятником Эстонии. А рядом с ним, рассказываtт Александр Опенко, когда-то было большое поле, на котором гоняли в футбол. Не все жители „английской колонии“, как порой называли эту часть Кренгольма, могли позволить себе играть в популярный в начале прошлого века крикет. Они выбирали футбол.
6. Нарвские роддом и больница
(Хайгла, 3 и Хайгла, 5)
Здание бывшего роддома построили в 1906 году. Его спроектировал по заказу мануфактуры архитектор Пауль Алиш. Сначала, рассказывает Опенко, местные женщины с недоверием отнеслись к этому роддому, в год рожало от 25 до 50 женщин. Им, кстати, давали почти месяц на декрет, который оплачивался. Но через несколько лет, когда все нарвитянки узнали о современных условиях, то количество рожениц превысило 400 человек. Сюда даже начали приезжать женщины со всей округи.
Чуть позже, в 1913 году, рядом с родильным домом появилось новое больничное здание. Архитектор – Александр Владовский – создал его в стиле модерн. Строительство продолжалось более двух лет. Открытие приурочили к празднованию в Российской Империи 300-летия дома Романовых. По словам нарвского гида, это был абсолютный „хайтек“ для того времени: лучшие операционные, зеркальные стены, дорогой английский кафель, лифты, лаборатории. Больницу оснастили ванными комнатами с артезианской водой и душем Шарко. Исследования под микроскопом проводились в отдельных кабинетах. Для того, чтобы поднимать тяжелобольных пациентов на второй этаж, в больнице работали лифты. Они были широки настолько, что позволяли поднимать лежачего больного вместе с кроватью. В здании сделали центральное отопление, электрическое освещение и принудительную вентиляцию.
Такие условия в наши дни – вариант нормы. Но в начале прошлого века казались чем-то особенным. „Здание было великолепным, – уточняет детали Александр. – Оно выглядело как дворец, а не как больница. Только его постройка обошлась в 500 тысяч рублей, еще столько же было вложено во внутреннюю отделку и оснащение палат, операционных, лабораторий. В больнице сразу же сделали огромный приемный зал и палаты для 300 больных“.
А до 1913 года в Кренгольмском районе работала общая больница на 100 кроватей, занимавшая двухэтажное деревянное строение. Больница для инфекционных заболеваний располагалась в деревянном одноэтажном бараке. В этой больнице полы были бетонные, стены и потолки оштукатурены и окрашены масляной краской. Была, по словам Опенко, на Кренгольме также эпидемическая больница. Она находилась на Георгиевском острове и занимала одноэтажное барачное строение. Однако имеющихся больничных помещений было недостаточно. Поэтому и решили строить новое здание.
В 1947 году после Второй мировой войны архитектора Александра Владовского попросили возглавить реставрационные работы в больнице. Он согласился, зимой приехал в Нарву, но на пороге больницы поскользнулся, упал и сломал ногу. Несколько месяцев он руководил работами из больничной палаты в правом крыле здания. „Так сказать, опробовал свое детище на себе“, – шутит Опенко.
7. Пекарня, работающая с 1893 года
(Калда, 33)
В районе Кренгольма по вечерам очень вкусно пахнет хлебом. Когда-то, 130 лет назад, здесь начала работать пекарня. И до сих пор она остается в рабочем состоянии – здесь можно купить хлеб, испеченный по рецептам советского времени. По словам продавца, на сегодняшний день это единственная в своем роде пекарня в Ида-Вирумаа, которая поставляет хлеб в магазины региона. Интересно, что, когда работала Кренгольмская мануфактура, рабочим выдавали жетоны, по которым они могли получать хлеб в этой пекарне. По одному жетону можно было получить 8 фунтов черного хлеба, 4 фунта кисло-сладкого или 2 фунта белого хлеба. Конечно, черный хлеб пользовался большим спросом, так как стоил дешевле всего. Пекарь вешал жетоны на крючок и выдавал полагающуюся порцию. У Александра Опенко есть в его „передвижном музее“ эти жетоны, а также монеты того времени. На своих экскурсиях он их обязательно показывает.
8. Вилла Уолтера Шоукросса, директора Кренгольмской мануфактуры
(Козе, 4)
Вилла Шоукросса – двухэтажный деревянный дом в стиле неоренессанса с цоколем из известняка. Это первая резиденция, построенная для директора Кренгольмской мануфактуры в 1875 году по проекту архитектора Романа фон Генрихсена.
Вообще, по рассказу Опенко, развитие Кренгольмской мануфактуры началось в 1857 году, когда крупные русские промышленники во главе с московским купцом бароном Людвигом фон Кнопом купили за 50 000 рублей Кренгольмский остров в Нарве у семьи Сутгофов. Ранее на этом месте располагались лесопилки. Кренгольмская мануфактура в итоге стала одним из самых современных промышленных предприятий России того времени и крупнейшей текстильной фабрикой в Европе.
Рядом с виллой Шоукросса когда-то стояла статуя Людвига Кнопа. Статую основателя Кренгольмской мануфактуры снесли в 1949 году, а постамент использовали для памятника Ленину, которого теперь, конечно, тоже нет.
Особое внимание Александр Опенко предлагает обратить на веранду дома с балконом-террасой над ней. Конструкция деревянных стоек перил балкона и оконных рам имитируют каменную архитектуру, прекрасно обработанные доски здания свидетельствуют о мастерстве деревообработки строителей дома.
Вилла, уточняет Опенко, своей архитектурой напоминает резное деревянное зодчество курорта Гунгербург (Нарва-Йыэсуу – ред.). Для Нарвы такая архитектура в то время была в новинку. В основном дома тогда строились как мавританские палаццо или в стиле деревянного модерна.
Многие филенчатые двери виллы и ручки сохранились до наших дней. После Второй мировой войны дом Шоукросса разделили на апартаменты, сделали в нем много новых перегородок. В течение последних двадцати лет здание не использовалось и меняло владельцев, из-за этого оказалось сильно поврежденным. „К счастью, – говорит Опенко, – в последние годы виллу отреставрировали, и она стала архитектурной жемчужиной Кренгольмского района“.
9. Водонапорная башня
(Козе, 12)
В районе Кренгольма было много технических сооружений мануфактуры. Например, насосная станция, прачечная, баня, водяные мельницы. Вершину водонапорной башни сначала сделали деревянной, а в 1893 году – кирпичной. На башне есть большие часы. В Кренгольме, рассказывает Опенко, часы находились в самых разных местах. Что интересно, они были электрическими. Их главный блок располагался на Кренгольмской мануфактуре. Они показывали везде одинаковое время. Для того периода это было невероятным новшеством. Сейчас часы не работают. „Представляете? – говорит Опенко. – Какой богатейшей была Кренгольмская мануфактура, которая могла себе позволить свои пекарни, школы, в том числе художественную и музыкальную, тюрьму, полицейские участки, пожарные бригады, магазины, парикмахерские. Собственно, и церкви они строили, кладбища“.
Квадратная водонапорная башня очень колоритно выглядит по-прежнему. За зданием рядом с ней, в котором сейчас работают различные небольшие компании, открывается прекрасный вид на реку, видны острова с законсервированными останками зданий фабрик, некогда принесших славу Эстонии.
10. Смотровая площадка „5-кроновый вид“ и холм, где девять тысяч лет назад располагалось древнее городище
С одной точки в Нарве можно посмотреть на мост Дружбы и Нарвский замок, как их увидел художник Владимир Тайгер, запечатлевший вид города на пятикроновой купюре. В январе в Нарве открыли смотровую площадку – так называемый „5-кроновый вид“. Это место уже стало вполне очевидным для туристов. Но если встать на этой площадке и обернуться в другую сторону, то можно увидеть холм, с первого взгляда абсолютно неприметный, но это оставшаяся часть древнего городища. К сожалению, город пока не установил рядом с холмом никакой информационной таблички. Местные знают, что среди камней, в крохотной пещерке, живет кошка. На снегу видны ее следы. Но даже не все нарвитяне знают об этом древнем городище, не говоря уже о туристах.
По словам Александра Опенко, в нарвской речной долине уже девять тысяч лет назад поселились первые люди. Ученые установили, что это были племена, которые пришли с территории Причерноморья. Исследования ДНК останков из захоронений того периода позволили установить, что это были люди со смуглой кожей, вытянутыми лицами и узкими глазами.
„К сожалению, территория нарвского селища-городища очень сильно пострадала во время строительства нарвской ГЭС, ушла под воду – говорит Опенко. – На данный момент сохраняется менее одной трети поселения древних людей“. Впервые это место было исследовано археологами в 1950-1960-е годы. Позднее раскопки возобновлялись много раз. Выяснилось, что на берегах Наровы человек, впервые появившись около девяти тысяч лет назад, жил с перерывами в течение нескольких тысячелетий. Стоянка первобытных людей в районе Йоаорга является одним их древнейших археологических памятников на территории Эстонии. Население в тот период было весьма небольшим по численности. Неизвестно, куда исчезли племена кундаской культуры, как ее называют специалисты, но пять тысяч лет назад в нарвской речной долине жили представители уже совсем другой культуры.
Александр Опенко верит, что в городе установят когда-нибудь памятные таблички для таких уникальных мест. Они могли бы знакомить и жителей, и туристов с богатой историей Нарвы.