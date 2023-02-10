ФОТО | Приехать в Нарву и удивиться: 10 неочевидных мест от гида Опенко, которые лучше всего расскажут историю города

Через неделю после таких находок, по словам гида, уже все было засыпано гравием. История снова ушла в землю. Хотя горуправа и обещает маркировать места интересных находок, но в идеале, считает гид, лучше было бы закрыть их стеклом, оставив незакопанные части площади, чтобы эти артефакты могли увидеть потомки. Все, кто не успел этим летом заглянуть в ямы, обнажившие историю Нарвы, теперь смогут услышать об этом на экскурсиях Опенко. Он-то хотя бы фото сделал.

Зато они были этим летом рядом с Ратушей – на площади и позади здания. Археолог Илья Давыдов нашел там любопытные артефакты. Например, куски черепицы, покрывавшей крышу Ратуши, когда ее только построили. Александр Опенко смог взять кусочки этой древней черепицы черного цвета, а еще – землю, смешанную с зерном, выросшим в землях Эстонии в 16 веке. Скорее всего, полагает Опенко, во время Ливонской войны сгорел амбар на площади, и зерно осталось в почве. Есть теперь у него в коллекции и кусочки деревяшек – „осколки“ деревянной дороги 15 века.

Все обычно идут смотреть Ратушную площадь, но стоит пройти примерно 150 метров в сторону улицы Краави и можно увидеть часть крепостной средневековой стены. В Советское время кто-то умудрился встроить в нее гараж. Кладка этих укреплений датируется 15 веком. Археологических раскопок, с сожалением рассказывает Опенко, в этом месте никогда не было.

Опенко назвал 10 мест, хотя, безусловно, их еще больше. Он сожалеет, что гости Нарвы редко доезжают до них. На своих двенадцати разных экскурсия х он красочно рассказывает об истории города, два часа его пеших познавательных прогулок пролетают как несколько минут.

RusDelfi спросил известного нарвского гид а, учителя истории Александра Опенко, которого президент Алар Карис наградил Орденом Белой звезды V степени, что еще обязательно нужно увидеть в Нарве, чтобы почувствовать дух города и погрузиться в его богатую историю.

Когда в Нарву приезжают гости, то чаще всего идут в Замок Германа и на Петровскую площадь, гуляют по Променаду, доходят до Ратушной площади. Но разве это весь город?

Например, Опенко с радостью показывает фото найденного фрагмента основания Триумфальной арки, которую создавали специально к приезду в Нарву Елизаветы Петровны. Сама арка была деревянной и достигала в высоту 21 метра, но основание её было каменным. Императрица проехала туда-сюда, арку сразу же после этого разобрали. „Она была шикарная, украшена невероятно“, – говорит Александр, показывая на то место, где археолог нашел фрагменты арки. Давыдов обнаружил также на Ратушной площади уцелевшие части основания обелиска, сделанного в честь 200-летия со дня рождения Петра I. Сохранилась глубоко под землей и часть позорного столба, к которому сотни лет назад привязывали виновных в каком-то правонарушении. Сейчас можно стоять на площади и просто знать – какая она древняя, но увидеть „доказательства“ возможно только на фотографиях с раскопок.

2. Бывшие хлопковые склады Кренгольмской мануфактуры

(улица Йые, 1 и 3, рядом с Нарвским портом)

Более ста лет назад в речной порт Нарвы к хлопковым складам причаливали пароходы из Америки, Великобритании, Азии, Египта. Они привозили хлопок, из которого на Кренгольмской мануфактуре барона Кнопа делали пряжу и ткани. Именно Кноп построил в Нарвском порту в конце 19 века хлопковые склады – большие амбары, расположенные рядом. Значительную часть всего сырья доставляли из Америки. Опенко уточняет, что своевременные закупки хлопка помогали мануфактуре Кнопа оставаться независимой от колебания цен на сырье. К примеру, в 1905 году в Нарву по реке привезли больше 735 тысяч пудов хлопка из разных стран. Это в переводе на килограммы – почти 12 миллионов. А скажем, годовая выработка пряжи в 1906 году составила почти 596 пудов (9536 килограмм), а ткани – более 46 миллионов аршин. Переведем на метры – это более 33 миллионов.

В годы Второй мировой войны хлопковые склады превратили в помещения под концлагерь для военнопленных. Сначала в них держали красноармейцев, а затем – с 1945 года – советских политзаключенных.