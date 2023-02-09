Министерство иностранных дел помогает гостям Tourest 2023 разумно путешествовать

В своем выступлении Рейнсалу поблагодарил всех предпринимателей в сфере туризма, которые в трудные времена поддержали экономику Эстонии. „Хотя годы коронакризиса значительно повлияли на сектор, тенденция показывает сбалансированный рост –окончательные цифры за прошлый год еще не опубликованы, но в первой половине 2022 года на долю туризма приходилось в общей сложности 15% от общего экспорта услуг, – сказал Рейнсалу.

Министр также призвал людей регистрировать свои поездки на сайте министерства иностранных дел. „У министерства иностранных дел уже много лет есть сайт Reisi Targalt, где можно зарегистрировать свою поездку. Страница подскажет, что делать, если вы уже в пути и что-то случилось. Это особенно важно, когда возникают опасные и непредвиденные ситуации“, – добавил он.

На протяжении всей ярмарки сотрудники министерства иностранных дел будут рассказывать любителям путешествий, как избежать непредвиденных ситуаций в поездках в зарубежные страны, а также знакомить с консульскими услугами. Также будут присутствовать сотрудники посольства Эстонии в Хельсинки. Министерство иностранных дел ознакомит со страницой Reisi Targalt – читайте туристическую информацию, оформляйте туристическую страховку, проверяйте действительность своего паспорта и регистрируйте поездку на сранице министерства иностранных дел.

Министерство иностранных дел предлагает посетителям возможность принять участие в викторине, дети могут решить кроссворд. Все участники получат сувениры от министерства иностранных дел. Среди участников викторин и кроссвордов будет разыграно несколько призов, среди которых поездка в Хельсинки с посещением посольства Эстонии.