Вокруг озера Пюхаярв открыта 10-километровая ледовая дорога

Для организованных групп проводятся походы на санях с гидом, а для тех, кто хочет пройти маршрут самостоятельно, работает прокат туристического снаряжения.



Завтра, 11 февраля, уже в 7-ой раз пройдет гонка на финских санках. Несмотря на название, это совсем не соревнование, а туристический марафон, принять участие в котором может любой желающий. Заезды состоятся на 10, 5 и 2,5 км (каждый поход длится около 2 часов). Время заездов: 10.00, 12.00, 14.00 или 16.00. Организаторы уверяют, что снаряжения хватит на всех.