Музейное воскресенье в Таллиннском городском музее по предварительной регистрации посетили более 3300 человек

По словам вице-мэра Каареля Оя, введение системы предварительной регистрации оправдало себя, и она будет применяться и впредь.

Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер отметила, что это замечательно, когда можно следовать хорошему примеру других стран - музей взял на вооружение систему организации посещений, которая уже оправдала себя в крупных туристических городах. „Вскоре откроется туристический сезон, что повысит число зарубежных посетителей. Поэтому возникла необходимость урегулировать посещаемость в „Музейное воскресенье“ таким образом, чтобы обеспечить всем заинтересованным приятный опыт посещения музеев“.

Музей учел, что поначалу будут приходить и те, кто не слышал о новом правиле предварительной регистрации, поэтому постарался проявить гибкость и при наличии свободных мест можно было забронировать билет через телефон уже по прибытии.

В общей сложности филиалы Таллиннского городского музея 5 февраля посетили 3363 человека: Кик-ин-де-Кёк – 1490 посетителей, Музей городской жизни – 635, Музей фотографии – 379, Музей Каламая – 335, Таллиннский русский музей – 261, Дом Петра Первого – 218 посетителей. Музеи Таллиннского литературного центра в воскресенье посетили 154 человека: Музей Вильде – 78, Музей Таммсааре – 41, Музей Унта – 35. Посетительский центр Таллиннского Певческого поля посетил 71 человек, галерею культурного центра „Кая“ - 38, Ныммеский музей – 152 человека.

Бесплатный билет для посещения филиалов Таллиннского городского музея можно приобрести на сайте www.linnamuuseum.ee . Также не ранее чем за два месяца до посещения можно получить билет в кассах всех филиалов.

В следующий раз бесплатные „Музейные воскресенья“ состоятся 5 марта, 2 апреля, 7 мая, 4 июня, 2 июля, 6 августа, 3 сентября, 1 октября, 5 ноября и 3 декабря 2023 года.

Список участвующих в акции музеев доступен на странице https://www.tallinn.ee/ru/muzei .