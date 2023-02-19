"Не жизнь, а сказка!" Удаленная работа, поиск смысла жизни и туристический бизнес: истории эстонцев, переехавших на Бали(1)
В группе "Эстонцы на Бали“ в Facebook, насчитывающей несколько тысяч человек, постоянно идет оживленная дискуссия. Здесь можно получить дельный совет или рекомендацию, а также узнать всю актуальную информацию про отдых и жизнь на далеком острове. Большинство из участников группы не пользуются услугами туристических агентств. Рассказываем несколько истории о наших соотечественниках, решивших на время переехать на сказочный остров.
Однажды руководитель отдела маркетинга Маттиас Вути (36 лет) и юрист Аве-Лийc (33 года) решили внести красок в свою жизнь и улетели на Бали. Но не в краткосрочный отпуск, а на долгий период - на острове они не только отдыхают, но и продолжают работать. При этом, по их словам, рабочая жизнь ничем не отличается от той, что была в Эстонии. „В течение последних пяти-шести лет мы обсуждали, что хорошо бы было пожить где-нибудь подольше“, — рассказывает Маттиас, который в начале ноября улетел на Бали со своей женой и 6-летним сыном Микаэлем. Они планируют пробыть на острове около полугода. „Это была наша последняя возможность, так как Микаэль скоро пойдет в школу“.
Выбирая место для такого необычного путешествия, семья установила небольшие критерии: это должна была быть абсолютно незнакомая для них страна, с отличным от Европы культурным пространством, но с разумной разницей по времени, которая позволила бы работать удаленно.
***
Артур живет на Бали уже четыре месяца. „Я был на ночном сафари, видел мир с вершины вулкана, открывал скрытые водопады в джунглях, кормил слонов, посещал лес обезьян, занимался серфингом и, конечно же, преодолел сотни километров на скутере - одно из самых приятных занятий для меня. Несмотря на то, что движение на Бали, мягко говоря, сложное“.