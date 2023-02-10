Лучшие из лучших: туристическим объектом года признана мыза Ания, деятель года - команда, которая привела в Эстонию Michelin Guide

По словам президента Союза туристических фирм Эстонии Кюлли Каринг, жюри было единодушно в выборе деятеля года в сфере развития туризма, поскольку Michelin Guide является самой важной системой оценки ресторанов в мировой гастрономии. То, что Michelin Guide наконец прибыл в Эстонию, а первые два эстонских ресторана заработали звезды Michelin, стало возможным в результате долгой и упорной работы, которую трудно недооценить.



„Это был долгий процесс, который успешно завершился в прошлом году. Помимо звезд Michelin, несколько эстонских ресторанов также были отмечены наградами Michelin. Это большая честь для местной кухни. Спасибо команде за их упорство и веру“, - сказала Каринг.



Кадри Грёэн, входившая в состав рабочей группы, получившей звание деятеля года в сфере развития туризма, считает прибытие Michelin в Эстонию важным, поскольку каждое такое международное признание способствует укреплению имиджа Эстонии, как потенциального туристического направления.



„Прибытие Michelin Guide поднимает репутацию Эстонии и повышает уровень ресторанов, но с получением сегодняшней награды работа только начинается. В целом это очень значимое событие для Эстонии“, - прокомментировала Грёэн.



Звания туристического объекта года в этом году удостоилась мыза Ания – одна из самых красивых и целостных мыз Северной Эстонии, со своей 600-летней историей.



„Мыза Ания и ее постоянная экспозиция „История усадебных времен“ знакомят посетителей с эпохой мыз и дают им возможность ощутить жизнь мызы такой, какой она когда-то была на самом деле – со всеми звуками и запахами. Двери мызы Ания всегда открыты, здесь состоятся живые концерты и разнообразные мероприятия“, - сказала Каринг.



Принявшая награду исполнительный директор мызы Ания Юлле Даут посчитала признание хорошим признаком – мыза Ания, вновь открывшаяся незадолго до пандемии, выстояла, несмотря на непростые времена, и готова принять еще больше туристов.



„После повторного открытия мы старались быть на виду, и работа принесла свои плоды. В настоящее время мы разрабатываем прекрасную интерактивную выставку, чтобы, помимо эстонского и английского, можно было окунуться в усадебную жизнь на немецком, финском и русском языках. Мы стараемся сочетать современные виртуальные решения и историческую усадебную среду“, - рассказала Даут.



В этом году Tourest проходит в 30-й раз, и за три дня на ярмарке ждут более 20 000 посетителей.



Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) является добровольным объединением действующих в сфере туризма работодателей, объединяющим 75 членов. Действительными членами союза являются эстонские туристические компании и туроператоры, а ассоциированными – транспортные компании, туристические организации, образовательные учреждения, отели, страховые компании, лица, предлагающие услуги, связанные со сферой туризма, а также зарубежные туристические организации. ETFL является членом ECTAA – организации, объединяющей туристические предприятия со всей Европы.