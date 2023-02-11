Знаменитого "Писающего мальчика“ в Брюсселе оденут в эстонскую национальную одежду

Брюссельскую скульптуру принято одевать в костюмы разных стран и народов пару раз в неделю. Гардероб „Писающего мальчика“ насчитывает уже более тысячи костюмов, многие из которых стали частью постоянной экспозиции городского музея. Старейший костюм датируется XVII веком.