11.02.2023, 10:00
Знаменитого "Писающего мальчика“ в Брюсселе оденут в эстонскую национальную одежду(20)
ФОТО: Photo by Frédéric Paulussen on Unsplash
В День независимости Эстонской Республики символ Брюсселя – „Писающий мальчик“ – будет облачен в традиционную мужскую одежду сааремааского прихода Ямая, сообшает rusERR.
Брюссельскую скульптуру принято одевать в костюмы разных стран и народов пару раз в неделю. Гардероб „Писающего мальчика“ насчитывает уже более тысячи костюмов, многие из которых стали частью постоянной экспозиции городского музея. Старейший костюм датируется XVII веком.
По случаю 75-й годовщины Эстонской Республики мальчика одели в народный костюм прихода Урвасте. Новый костюм для скульптуры изготовила мастер Марели Раннап. Церемония облачения статуи в эстонский костюм состоится в Брюсселе 24 февраля, в 11:45.