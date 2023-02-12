12.02.2023, 10:23
ФОТО | Молния ударила в статую Христа в Рио-де-Жанейро(2)
ФОТО: Photo by Raphael Nogueira on Unsplash
В верхнюю часть статуи Иисуса-Искупителя в Рио-де-Жанейро ударила молния.
Бразильский город накрыла гроза, во время которой молния ударила в знаменитую скульптуру, которая находится на вершине горы — на высоте больше 700 м над уровнем моря. В среднем молнии ударяют по скульптуре до шести раз в год. Из-за этого в 2014-м году ее даже пришлось ремонтировать. Тогда в ходе работ у монумента сделали дополнительные громоотводы.