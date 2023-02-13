Путешествия без перелетов: новые железнодорожные маршруты в Европе, которые появятся в 2023 и 2024 годах

От экономичных ночных поездов до маршрутов для бездорожья — Euronews собрал в кучу все новейшие европейские железнодорожные маршруты.

Австрия

Вена – Париж с Nightjet

Австрийская национальная железнодорожная компания ÖBB с 2016 года занимается возрождением спальных поездов в Европе с помощью Nightjet. В конце 2021 года она запустила новый маршрут между Веной и Парижем, проходящий через Зальцбург и Мюнхен.

Время в пути 14 часов, поезд курсирует три раза в неделю в обоих направлениях по цене от 30 евро за место до 120 евро и выше за отдельное купе.

Летом 2023 года Nightjet запустит поезда нового поколения, которые по комфорту призваны соперничать с авиаперелетами в первом классе. В наличии будут беспроводные зарядные станции, бесплатный Wi-Fi, помещение для хранения велосипедов и инвентаря для зимних видов спорта, а также отдельные отсеки с собственными душевыми и туалетами.

Вена – Генуя/Специя с Nightjet



В новом расписании Nightjet на 2023 год рейсы из Вены/Мюнхена в Милан были расширены до Генуи и Специи в Италии. Отсюда вы можете сесть на поезд до Монако, Ниццы и Чинкве-Терре.

Бельгия

Брюссель – Берлин с European Sleeper (май 2023 года)



Долгожданный бельгийско-голландский социальный кооператив European Sleeper запустит свой первый маршрут — из Брюсселя в Берлин через Амстердам — 25 мая 2023 года.

Всего с одной пересадкой пассажиры смогут отправиться в Париж, Лондон, Прагу и Варшаву. С 2024 года планируется расширить обслуживание до Дрездена и Праги.

Чехия

Прага – Цюрих с ČD



В декабре 2022 года национальный железнодорожный оператор Чешской Республики České dráhy (ČD) запустил новый рейс со спальными местами, связывающий Прагу с Цюрихом с остановками во Франкфурте и Базеле по пути.

Это ночное путешествие – возрождение закрытого в 2017 году маршрута. Время в пути – чуть менее 14 часов. Путешественникам будет предложено несколько вариантов тарифов: от шестиместного плацкарта до роскошных спальных комнат с собственными туалетами и душевыми.