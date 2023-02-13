В свой 17-й день рождения музей KUMU расскажет об отношениях искусства и науки(1)
Музей отпразднует свой день рождения с 17 по 19 февраля, программа построена вокруг выставки „Искусство или наука“, которая впервые с особым вниманием исследует историю взаимоотношений искусства и науки в Эстонии. В эти дни посетителей ждут экскурсии по выставке, лекция, дискуссия, перформанс, мастер-классы и увлекательные мероприятия для детей и семей.
Кади Полли, директор Художественного музея KUMU, комментирует выбор темы выставки: „В наше время бурного развития цифровых технологий и постправды диалог искусства и науки, а также навыки критической интерпретации исторических иллюстраций становятся все важнее. Выставка научных иллюстраций „Искусство или наука“ в музее KUMU поднимает вопросы, связанные с властью, колониализмом и музейной этикой. Праздничная программа в честь дня рождения KUMU раскрывает темы, отраженные в экспозиции, для публики различных возрастных групп“.
В выходные, посвященные дню рождения KUMU, состоятся экскурсии по выставке с куратором: на эстонском языке в субботу и на английском языке в воскресенье. В субботу, 18 февраля, дети смогут посмотреть интерактивное представление „Научного театра Сумасшедшего ученого“ (Музей Тартуского университета). В атриуме музея KUMU можно будет послушать выступление музыканта Эллен Вене и лекцию фольклориста Эды Калмре „Inimliha vorstivabrik. Uurimus Tartu sõjajärgsest kuulujutust“ (Колбаса из человечины. Исследование тартуской послевоенной городской легенды). В субботу пройдет также экскурсия по выставке на русском языке.
В воскресенье, 19 февраля, взрослые и дети могут принять участие в мастер-классе по живописи невидимыми чернилами, а куратор выставки, историк Линда Кальюнди обсудит с художницей Кристиной Норман и хореографом Йоанной Калм тему „Творческое исследование – для кого и для чего?“. После дискуссии посетители смогут посмотреть перформанс Йоанны Калм в выставочном зале. Также в воскресенье каждый час с 10:00 можно послушать краткое представление выставки teamLab (на эстонском языке).
С 17 по 19 февраля на всех гостей распространяется специальная праздничная цена входного билета, 7 евро, с которым можно посетить все мероприятия конкретного дня. Если у вас есть годовой абонемент в музей KUMU, в эти дни вы сможете привести в музей одного человека, для которого посещение будет бесплатным. В магазине музея KUMU на все публикации Художественного музея Эстонии распространяется скидка в 17%. В пятницу, 17 февраля, в честь 17-летия KUMU всем 17-летним посетителям бесплатный вход в музей.
Дополнительную информацию и детальную программу можно найти на сайте музея.
В 2022 году Художественный музей KUMU посетили 119 819 человек. В нем было проведено 173 мероприятия для публики, 873 образовательных программы с участием 11 973 детей и 174 мероприятия в аудитории. Количество посетителей музея сократилось до 74% от их числа в 2019 году, последнем перед эпидемией COVID-19, которое тогда составило 161 306 человек, а количество образовательных программ составило 89% от показателя 2019 года.