В свой 17-й день рождения музей KUMU расскажет об отношениях искусства и науки

Кади Полли, директор Художественного музея KUMU, комментирует выбор темы выставки: „В наше время бурного развития цифровых технологий и постправды диалог искусства и науки, а также навыки критической интерпретации исторических иллюстраций становятся все важнее. Выставка научных иллюстраций „Искусство или наука“ в музее KUMU поднимает вопросы, связанные с властью, колониализмом и музейной этикой. Праздничная программа в честь дня рождения KUMU раскрывает темы, отраженные в экспозиции, для публики различных возрастных групп“.

В выходные, посвященные дню рождения KUMU, состоятся экскурсии по выставке с куратором: на эстонском языке в субботу и на английском языке в воскресенье. В субботу, 18 февраля, дети смогут посмотреть интерактивное представление „Научного театра Сумасшедшего ученого“ (Музей Тартуского университета). В атриуме музея KUMU можно будет послушать выступление музыканта Эллен Вене и лекцию фольклориста Эды Калмре „Inimliha vorstivabrik. Uurimus Tartu sõjajärgsest kuulujutust“ (Колбаса из человечины. Исследование тартуской послевоенной городской легенды). В субботу пройдет также экскурсия по выставке на русском языке.

В воскресенье, 19 февраля, взрослые и дети могут принять участие в мастер-классе по живописи невидимыми чернилами, а куратор выставки, историк Линда Кальюнди обсудит с художницей Кристиной Норман и хореографом Йоанной Калм тему „Творческое исследование – для кого и для чего?“. После дискуссии посетители смогут посмотреть перформанс Йоанны Калм в выставочном зале. Также в воскресенье каждый час с 10:00 можно послушать краткое представление выставки teamLab (на эстонском языке).