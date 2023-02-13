Коммерческий директор Таллиннского аэропорта: у нас никогда не будет 100 прямых направлений

Отвечая на вопрос, не станет ли Таллинн с учетом закрытия прямых маршрутов в ближайшем будущем авиационной провинцией, коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал: „В прошлом году жители Эстонии хотели попасть в 1035 аэропортов мира. Так что узловые аэропорты и большие центры для нас очень важны. Эстония - очень маленькая страна в плане авиации, и у нас никогда не будет 100-200 прямых направлений“.

Он отметил, что на помощь приходят крупные транспортные узлы, и также airBaltic, на которую в Эстонии делается большая ставка, даже несмотря на то, что латвийская авиакомпания пока не планирует увеличивать число маршрутов из Таллинна.

„Мы очень рады, что Airbaltic будет летать в Хорватию - в Сплит и Дубровник. Они тоже будут летать в Грецию - на Крит и Родос. Aegean опять откроют Афины. Обратно придут Ницца, Малага. И Sunexpress будет летать регулярно в Анталию. Так что у нас довольно много рейсов для отдыха будет“, - добавил Пяргмяэ.