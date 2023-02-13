8 страховых случаев в путешествиях: чему они учат?
В первые месяцы года многие жители Эстонии отправляются проводить зимний отпуск в теплые края или на горнолыжный курорт. На январь, февраль и март также приходятся семейные поездки во время школьных каникул. Чем больше люди путешествуют, тем больше возникает страховых случаев в путешествиях, и особенно часто такие происшествия имеют место в ближайшем зарубежье. Руководитель Coop Kindlustusmaakler Райво Пийбор привел 8 примеров происшествий, с которыми сталкивались в поездках клиенты предприятия, и рассказал, что следует учитывать, оформляя страховку.
Несчастный случай в аквапарке
Несчастный случай произошел в юрмальском аквапарке с 8-летней девочкой из Эстонии, которая с семьей находилась на отдыхе в Латвии. К счастью, травма была не очень серьезной, и ребенку не пришлось оставаться на ночь в больнице.
По данным Департамента статистики, наиболее часто жители Эстонии посещают Латвию, Финляндию и Швецию. Непродолжительные поездки в близлежащие страны часто бывают спонтанными, люди не уделяют много внимания их планированию. Наиболее часто же происшествия случаются именно в особенно популярных местах, поэтому иметь действующую страховку можно порекомендовать и в случае, если едете в соседнюю страну. При несчастном случае, когда требуется медицинская помощь, страхование путешествия от Coop Pank покроет расходы вплоть до 500 000 евро.
Перелом руки на горнолыжном склоне
Начинающий сноубордист, катавшийся на горнолыжном курорте Оре в Швеции, на второй день упал так неудачно, что на руку пришлось накладывать гипс. Обидно, что активный отдых пришлось прервать, но зато не пришлось тратиться на медицину, ведь в таких случаях страхование путешествия покрывает медицинские расходы на сумму до 500 000 евро и расходы на вспомогательные средства на сумму до 500 евро. Помимо этого, страховка возместила застрахованному лицу и оставшемуся с ним спутнику расходы в размере 100 евро в день.
Отправляясь на горнолыжный курорт, следует учитывать, что в обычных условиях страхование путешествия действует в случае спортсмена-любителя, который использует предусмотренное снаряжение и ездит по обозначенным трассам, придерживаясь правил безопасности горнолыжного курорта. Катание за пределами обозначенных трасс не подпадает под обычное страхование путешествия, поскольку в таких местах горнолыжный курорт не может обеспечить требования безопасности. В случае экстремальных видов спорта и опасных увлечений следует оформлять отдельную страховую защиту, которая покроет повышенный риск.
Поездка отменилась из-за болезни
Из-за болезни женщине пришлось отменить запланированную поездку на выходные в Амстердам. Билеты на дешевые авиарейсы обычно невозвратные и бронь в гостинице в последний момент отменить бывает сложно, но расходы в обоих случаях покрыла страховка.
Во время поездки в Финляндию у человека разболелся зуб – экстренный визит к стоматологу обошелся в 500 евро.
Необходимость воспользоваться экстренной медициной в чужой стране из-за зубной боли, боли в спине, отита, резкого ухудшения здоровья по причине сердечно-сосудистого заболевания или падения – все это реальные случаи, которые происходили с жителями Эстонии в поездках, при которых страхование путешествия покрывало как расходы на медицинскую помощь, так и расходы, возникшие из-за необходимости отменить поездку по причине проблем со здоровьем.
Родителям пришлось сократить поездку из-за болезни ребенка
Родители были вдвоем в поездке, когда позвонила бабушка и сообщила, что младший ребенок заболел и его пришлось забрать из детского сада. Родители прервали поездку, а сопутствующие дополнительные расходы в связи с покупкой билетов на более ранний рейс покрыла страховка. Помимо этого, страховка покрыла расходы в связи с прерыванием поездки – траты на размещение, аренду автомобиля и запланированные экскурсии. Клиенты смогут воспользоваться средствами при планировании нового путешествия.
Страховка прерывания поездки возместит расходы и в том случае, если человек, планировавший отправиться в поездку, либо его близкий член семьи заболеет до начала поездки.
Чемодан отправили не туда
Багаж мужчины, прилетевшего на конференцию в Каир, не прибыл в пункт назначения. Ему срочно пришлось покупать подходящую для деловой встречу одежду и средства гигиены. Чемодан доставили в отель на следующий день, а траты на покупку одежды и товары первой необходимости покрыло страхование путешествия.
В случае опоздания или пропажи багажа страхование путешествие покроет расходы, связанные с покупкой одежды, средств гигиены и утерянных предметов в пункте назначения. Например, если багаж придет в пункт назначения с опозданием более четырех часов, страхование путешествия Coop Pank покроет связанные с этим расходы в размере до 1000 евро.
Вылет задержали и человек опоздал на стыковочный рейс
Семья из пяти человек планировала лететь на Тенерифе с двумя пересадками. Поскольку стыковка была короткая, а первый самолет вылетел с опозданием, путешественники опоздали на второй и третий самолет. Им пришлось переночевать в Лондоне и купить новые билеты, потратив на это, в общей сложности, около 1000 евро.
Комиссия, оценивавшая время выбранных рейсов, приняла решение возместить возникшие расходы, однако в общем случае следует выбирать более длинные пересадки. Достаточным промежутком между рейсами в крупных аэропортах считается 2–3 часа, подробная информация указывается на сайте аэропорта. Следует принимать во внимание рекомендованный запас времени, ведь даже если дополнительные расходы удастся возместить, из-за опоздания отпуск станет короче, да и дополнительные неудобства никому не нужны.
Украденные документы
Студент, находившийся на экскурсии в Брюсселе, потерял бумажник и ID-карту – вероятно, они были украдены в общественном транспорте. Нужный для возвращения домой документ выдали в посольстве Эстонии, а сопутствующие расходы покрыло страхование путешествия.
При утере или краже документов за рубежом расходы на получение новых документов возмещаются в размере до 100 евро. Кроме того, страхование путешествия покрывает расходы на получение документа на сумму до 200 евро.
Поездка отменилась из-за коронавируса
Семья с маленьким ребенком планировала провести январь в Таиланде, но планы нарушило заражение коронавирусом. В начале пандемии большинство страховых компаний не страховало от коронавируса, но сейчас уже можно оформить страховкой с защитой от COVID-19. Страхование путешествия с месячной платой от Coop Pank автоматически включает страховую защиту от COVID-19 с лимитом возмещения 100 000 евро.
Объем защиты зависит от наличия действующей справки об иммунизации или справки о перенесенном заболевании. При наличии действующей справки об иммунизации или справки о перенесенном заболевании путешествия в случае заболевания страхуются по всему миру. Лицам без действующей справки защита в случае заболевания COVID-19 гарантируется в Европе, а также в странах, приведенных в условиях.
Стоимость страхования путешествия семьи из трех человек для поездки в Европу составляет около 100 евро. Цены на страхования поездок в более отдаленные пункты назначения выше. Тем, кто путешествует не менее двух раз в год (в т. ч. на автомобиле по странам Балтии или Финляндии) выгоднее оформлять годовое страхование путешествий. Страхование путешествия с месячной платой от Coop Pank могут оформить в интернет-банке все клиенты расчетных пакетов Väikerahn, Rahn и Rändrahn. Стоимость страховки составляет 8,90 € в месяц. Страхование действует по всему миру для самого застрахованного, а также для путешествующего с ним супруга или сожителя, а также детей в возрасте до 22 лет.
Годовое страхование путешествия с месячной оплатой подходит для людей, которые ценят спокойствие и предпочитают платить за страховку небольшими платежами. Выбирая годовое страхование путешествия с месячной оплатой, вы выбираете спокойствие и уверенность.