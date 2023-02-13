8 страховых случаев в путешествиях: чему они учат?

Из-за болезни женщине пришлось отменить запланированную поездку на выходные в Амстердам. Билеты на дешевые авиарейсы обычно невозвратные и бронь в гостинице в последний момент отменить бывает сложно, но расходы в обоих случаях покрыла страховка.

Отправляясь на горнолыжный курорт, следует учитывать, что в обычных условиях страхование путешествия действует в случае спортсмена-любителя, который использует предусмотренное снаряжение и ездит по обозначенным трассам, придерживаясь правил безопасности горнолыжного курорта. Катание за пределами обозначенных трасс не подпадает под обычное страхование путешествия, поскольку в таких местах горнолыжный курорт не может обеспечить требования безопасности. В случае экстремальных видов спорта и опасных увлечений следует оформлять отдельную страховую защиту, которая покроет повышенный риск.

Начинающий сноубордист, катавшийся на горнолыжном курорте Оре в Швеции, на второй день упал так неудачно, что на руку пришлось накладывать гипс. Обидно, что активный отдых пришлось прервать, но зато не пришлось тратиться на медицину, ведь в таких случаях страхование путешествия покрывает медицинские расходы на сумму до 500 000 евро и расходы на вспомогательные средства на сумму до 500 евро. Помимо этого, страховка возместила застрахованному лицу и оставшемуся с ним спутнику расходы в размере 100 евро в день.

По данным Департамента статистики, наиболее часто жители Эстонии посещают Латвию, Финляндию и Швецию. Непродолжительные поездки в близлежащие страны часто бывают спонтанными, люди не уделяют много внимания их планированию. Наиболее часто же происшествия случаются именно в особенно популярных местах, поэтому иметь действующую страховку можно порекомендовать и в случае, если едете в соседнюю страну. При несчастном случае, когда требуется медицинская помощь, страхование путешествия от Coop Pank покроет расходы вплоть до 500 000 евро.

Несчастный случай произошел в юрмальском аквапарке с 8-летней девочкой из Эстонии, которая с семьей находилась на отдыхе в Латвии. К счастью, травма была не очень серьезной, и ребенку не пришлось оставаться на ночь в больнице.

Во время поездки в Финляндию у человека разболелся зуб – экстренный визит к стоматологу обошелся в 500 евро.

Необходимость воспользоваться экстренной медициной в чужой стране из-за зубной боли, боли в спине, отита, резкого ухудшения здоровья по причине сердечно-сосудистого заболевания или падения – все это реальные случаи, которые происходили с жителями Эстонии в поездках, при которых страхование путешествия покрывало как расходы на медицинскую помощь, так и расходы, возникшие из-за необходимости отменить поездку по причине проблем со здоровьем.



Родителям пришлось сократить поездку из-за болезни ребенка

Родители были вдвоем в поездке, когда позвонила бабушка и сообщила, что младший ребенок заболел и его пришлось забрать из детского сада. Родители прервали поездку, а сопутствующие дополнительные расходы в связи с покупкой билетов на более ранний рейс покрыла страховка. Помимо этого, страховка покрыла расходы в связи с прерыванием поездки – траты на размещение, аренду автомобиля и запланированные экскурсии. Клиенты смогут воспользоваться средствами при планировании нового путешествия.

Страховка прерывания поездки возместит расходы и в том случае, если человек, планировавший отправиться в поездку, либо его близкий член семьи заболеет до начала поездки.



Чемодан отправили не туда

Багаж мужчины, прилетевшего на конференцию в Каир, не прибыл в пункт назначения. Ему срочно пришлось покупать подходящую для деловой встречу одежду и средства гигиены. Чемодан доставили в отель на следующий день, а траты на покупку одежды и товары первой необходимости покрыло страхование путешествия.

В случае опоздания или пропажи багажа страхование путешествие покроет расходы, связанные с покупкой одежды, средств гигиены и утерянных предметов в пункте назначения. Например, если багаж придет в пункт назначения с опозданием более четырех часов, страхование путешествия Coop Pank покроет связанные с этим расходы в размере до 1000 евро.

Вылет задержали и человек опоздал на стыковочный рейс