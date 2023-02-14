ТОП-20 лучших европейских направлений в 2023 году

Первое место в рейтинге заняла польская столица. Отмечается, что Варшава - прекрасное место для семейного отдыха, где каждый найдет что-то себе по душе. "Прогуляйтесь по красивым паркам, отдохните на городских пляжах, воспользуйтесь отличным гастрономическим предложением, приезжайте в любое время года и изучите богатый календарь мероприятий. Вы будете поражены знаковыми местами Варшавы, такими как Рыночная площадь Старого города и ее красочные здания, Дворец культуры и науки, который является самым высоким зданием в Польше, парк Лазенки и его дворцы, павильоны и оранжереи. Во время вашего пребывания в Варшаве не упустите возможность прогуляться по Краковскому предместью, самой престижной улице Варшавы, и посетить Варшавский барбакан - исторические укрепления, когда-то окружавшие Варшаву.