ТОП-20 лучших европейских направлений в 2023 году
Портал European Best Destination представил рейтинг лучших туристических направлений 2023 года. Первое место заняла Варшава.
Составители рейтинга отмечают, что все представленные города отлично подходят как для солнечного отпуска, так и романтического отдыха, шопинга, изучения достопримечательностей или погружения в природу.
Первое место в рейтинге заняла польская столица. Отмечается, что Варшава - прекрасное место для семейного отдыха, где каждый найдет что-то себе по душе. "Прогуляйтесь по красивым паркам, отдохните на городских пляжах, воспользуйтесь отличным гастрономическим предложением, приезжайте в любое время года и изучите богатый календарь мероприятий. Вы будете поражены знаковыми местами Варшавы, такими как Рыночная площадь Старого города и ее красочные здания, Дворец культуры и науки, который является самым высоким зданием в Польше, парк Лазенки и его дворцы, павильоны и оранжереи. Во время вашего пребывания в Варшаве не упустите возможность прогуляться по Краковскому предместью, самой престижной улице Варшавы, и посетить Варшавский барбакан - исторические укрепления, когда-то окружавшие Варшаву.
Весь ТОП-20 европейских направлений 2023 года выглядит следующим образом:
1. Варшава, Польша
2. Афины, Греция
3. Марибор, Словения
4. Вена, Австрия
5. Читтаделла, Италия
6. Эссен, Германия
7. Веспрем, Венгрия
8. Лондон, Великобритания
9. Гренобль, Альпы, Франция
10. Мангейм, Германия
11. Порту-Санто, архипелаг Мадейра, Португалия
12. Толедо, Испания
13. Фаял, Азорские острова
14. Родос, Греция
15. Копенгаген, Дания
16. Тосса-де-Мар, Испания
17. Аскона и Локарно, Швейцария
18. Милос, Греция
19. Прага, Чехия
20. Сольер, Испания