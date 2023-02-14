Не пропустите! 18 февраля - день походов по самым красивым местам Лахемаа

Старт в 11:00 от Вызуского Cпортивного комплекса.

В программе:

• Пеший поход (9 км) Вызу-Оанду состоится вне зависимости от погоды. Маршрут проходит по живописным хвойным лесам Вызу-Кольяку-Эску-Оанду.

• При наличии снега состоится и лыжный поход из Вызу в Оанду по походной тропе ~11 км (классика). Те, кто приедут в Вызу на своих машинах, смогут потом вернуться в Вызу на автобусе для участников похода.

Для тех, кому выше описанные расстояния не под силу, смогут принять участие в более коротких лесных походах, 3-5 км, с гидом по окрестным природным тропам. Эти походы начинаются примерно в 11:30 в Оанду, когда прибудут автобусы из Вызу. На своей машине можно приехать напрямую в Оанду.

• В рамках Дня походов состоится и традиционный конкурс варенья „Из леса в банку!“. Участвовать в конкурсе может каждый. Для этого надо привезти с собой баночку варенья, с которой хотите участвовать в конкурсе, и вместе со своими контактными данными передать ее организаторам конкурса в начале дня в Оанду.

Дегустацию и голосование проводят все участники мероприятия. Победителю конкурса – приз!

После походов в Оанду всех участников мероприятия угостят вкусным супом, горячим чаем и булочкой. Все участники похода получат сертификаты о прохождении дистанции и смогут сами изготовить себе лесные медали с символом этого года, зайцем. Также будет возможность принять участие в викторине, правильно ответившим призы!

Вся деятельность будет проходить на свежем воздухе. Организаторы мероприятия: Оандуский посетительский центр RMK и Добровольное пожарное общество Вызу.

Больше информации о мероприятии найдете здесь: https://loodusegakoos.ee/sobytiia/sobytiie#2141

Больше информации об Оандуском посетительском центре RMK смотрите ЗДЕСЬ.