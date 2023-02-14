Любимые туристические направления жителей Эстонии – Турция, Черногория и Египет



„Ярмарка превзошла все ожидания, и многие предприятия заявили, что побили рекорды продаж. Все это снова стало возможным благодаря жителям Эстонии, которые любят путешествия и ценят профессионально организованные поездки в самые разные пункты назначения“, - сказала Халлик.



Зимой потребность людей в солнце увеличивается, и именно поэтому на Tourest в течение многих лет лучше всего продаются поездки в Египет и страны Южной Европы, где ранней весной уже стоит теплая солнечная погода. Кроме того, эти направления находятся на расстоянии недолгого перелета от Таллинна.



„Популярность южноевропейских направлений волнообразна и зависит от конкретных предложений – на протяжении многих лет на первом месте бывали Греция и Турция, а также южное побережье Испании и Канарские острова. Новые направления также всегда привлекали интерес наших путешественников. В последние годы новичком стала Черногория, которая с ее хорошим климатом, богатой культурой и вкусной едой подходит для отдыха как в одиночку, так и всей семьей“, - прокомментировала Халлик.



„Среди посетителей Tourest много и тех, кто ищет приключений, а не просто отдыха в отеле или на пляже. В этом году хорошо продавались туры в Гватемалу, Узбекистан, Лаос, на Филиппины, в Японию, на Шпицберген, в Иран, Намибию, Курдистан, Иорданию, а также на острова Индийского океана и Карибского моря“, - рассказала Халлик.



Традиционно популярным был зал Puhka Eestis, который на протяжении многих лет создается в сотрудничестве с отделом туризма единого учреждения EAS и KredEx (Visit Estonia), и привлекает на ярмарку уезды Эстонии и туристические фирмы со всей страны.



„Жители Эстонии любят проводить отпуск на родине, и для этого есть масса возможностей! На Tourest были предложения на любой вкус: от романтических пакетов, билетов в театры и музеи до тщательно спланированных приключений среди бесподобной эстонской природы. Было очень приятно видеть интерес иностранных гостей к нашему залу Puhka Eestis – они задавали множество вопросов и без остановки фотографировали увиденное. Интерес посетителей к услугам внутреннего туризма дает основания ожидать позитивного года и больше иностранных гостей“, - отметила Халлик.



По словам Халлик, совершенно необычным опытом стал для посетителей Зал впечатлений и вкусов. Очереди у прилавков не заканчивались, люди хотели отведать эстонской еды и купить ее с собой, а продавцы без устали рассказывали о том, кто, как и из чего делал эту еду и многочисленные заготовки.



„Уже много лет нашим партнером в сфере питания является Eesti Maaturism. А на этот раз они решили познакомить с местной культурой сауны и представили на Tourest год сауны. На ярмарке также была объявлена ​​новая столица саун. Это звание получил Сааремаа, где, по данным Департамента статистики Эстонии, проживает наибольшее количество людей с фамилией Саун“, - добавила Халлик.



Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) является добровольным объединением действующих в сфере туризма работодателей, объединяющим 75 членов. Действительными членами союза являются эстонские туристические компании и туроператоры, а ассоциированными – транспортные компании, туристические организации, образовательные учреждения, отели, страховые компании, лица, предлагающие услуги, связанные со сферой туризма, а также зарубежные туристические организации. ETFL является членом ECTAA – организации, объединяющей туристические предприятия со всей Европы.