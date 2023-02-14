ВИДЕО | Вместо красивого фото разбитый нос: пляжная фотосессия эстонской туристки чуть не закончилась в больнице(3)
Известная эстонская путешественница и блогер Lizalindd улетела в Пуэрто-Рико, чтобы наслаждаться солнцем и Карибским морем. Естественно, девушка сразу же решила рассказать подписчикам о своем отдыхе и опубликовать красивые фотографии. Правда, одна такая фотосессия закончилась совсем не так, как она ожидала.
Один из снимков девушка решила сделать в море, присев в воду в красивый природный бассейн среди огромных камней. Она даже не успела ничего сделать, как огромная волна накрыла ее с головой и откинула на острый край валуна. Позднее, вытирая кровь с лица, блогерша призналась, что до последнего сомневалась, стоит ли забираться на эти камни, но решила не доверять интуиции.
"У меня всегда был очень сильный внутренний голос и по большей части я стараюсь к нему прислушиваться. К сожалению, каждый раз, когда я этого не делаю, меня сразу же быстро ставят на место“, - смеется Лиза, поранившая лицо в результате неудачной фотосессии.
„Я не решалась пойти к тому месту первые 30 минут, потому что чувствовала, что это плохая идея. И как раз перед тем, как уйти, я подумала, что ок, я сделаю одно небольшое видео. Океан всё это время был очень спокойным и я была уверена, что буду очень осторожной“, - рассказывает девушка.
Блогер призывает всех слушать свой внутренний голос и не идти на жертвы ради красивых фотографий. "Я благодарна, что высшие силы преподали мне такой урок“, - добавила она.