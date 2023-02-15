Ryanair: если Таллиннский аэропорт не одумается, дальнейшее сокращение количества рейсов неизбежно

По мнению авиакомпании, повышение сборов лишь создает чрезмерную прибыль Таллиннскому аэропорту за счет авиаклиентов и пассажиров, а также наносит ущерб посткоронавирусному восстановлению авиасообщения в Эстонии.

Ryanair уже убрала из расписания часть летних рейсов из Таллинна, сократив количество полетов в 2023 году на 35%. Теперь же, по словам представителей авиакомпании, директор Таллиннского аэропорта Рийво Тувике намекает о необходимости дальнейшего повышения сборов, что, по мнению Ryanair, сделает Эстонию еще менее конкурентоспособной по сравнению со своими европейскими партнерами, а также поставит под удар авиасообщение со страной, местные туризм, логистику и рабочие места.

В результате повышения сборов аэропорта Ryanair прекратила прямое сообщение между столицей Эстонии и шестью крупными городами, включая Дублин, Мальту и Неаполь. Кроме того, было сокращено количество рейсов в Берлин.

По словам представителя Ryanair, особое беспокойство вызывает то, что Рийво Тувике публично признает, что обсуждает будущие стратегии ценообразования с аэропортами Риги и Вильнюса, хотя это строго запрещено законом о конкуренции. Ценовые соглашения между аэропортами наносят ущерб пассажирам, авиасообщению, трудовой занятости и, в конечном счете, экономике как самой Эстонии, так и стран Балтии в целом.

Ryanair согласен с призывом министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу к Таллиннскому аэропорту и регулирующему органу немедленно отменить их опрометчивое решение о повышении сборов и сосредоточиться на снижении затрат. При отказе аэропорта снизить сумму сборов Ryanair будет вынужден пересмотреть расписание своих летних/зимних рейсов, чтобы еще больше сократить их количество.

Представитель Ryanair: Хорошо, когда кто-то из правительства рассуждает здраво Дара Брэди, представитель Ryanair Приятно видеть, что кто-то в правительстве Эстонии говорит разумно, особенно когда директор Таллиннского аэропорта пытается еще больше навредить авиасообщению, туризму и рабочим местам в Эстонии, повышая цены и обнародуя обсуждения вопроса будущих цен с Рижским и Вильнюсским аэропортами. Это не только строго запрещено законом о конкуренции, но и оказывает пагубное влияние на сообщение с Эстонией, ее туризм, логистику, рабочие места и общее восстановление после коронавируса. Этот негативный эффект уже виден: в начале этого месяца Ryanair сократил 6 основных маршрутов в Таллинн и обратно, что стало прямым ответом на опрометчивое решение Таллиннского аэропорта поднять сборы на 33%. К сожалению для граждан и предприятий Эстонии, в отсутствие немедленного снижения налогов дальнейшее сокращение количества рейсов неизбежно.