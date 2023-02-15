В Дубае собираются запустить воздушное такси

Сейчас город занимается разработкой новых станций – „воздушных портов“. Первое время вертолеты будут летать в ограниченных районах: Даунтауне, Марине, у аэропорта и Палм-Джумейры. Если тесты пройдут хорошо, скорее всего, станции установят по всему городу, сообщает портал 34travel.me.