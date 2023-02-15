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15.02.2023, 12:29

В Дубае собираются запустить воздушное такси

 
ФОТО: Photo by Markus Spiske on Unsplash

Дубай снова анонсировал запуск воздушных такси. Над проектом начали работать еще в 2017-м. Представить собираются в 2026-м.

Сейчас город занимается разработкой новых станций – „воздушных портов“. Первое время вертолеты будут летать в ограниченных районах: Даунтауне, Марине, у аэропорта и Палм-Джумейры. Если тесты пройдут хорошо, скорее всего, станции установят по всему городу, сообщает портал 34travel.me.

Когда проект реализуют, Дубай станет первым городом с развитой сетью воздушного такси. Похожие инициативы хотели запустить и в других странах, но сделать этого пока не смогли.

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