15.02.2023, 12:29
В Дубае собираются запустить воздушное такси
Сейчас город занимается разработкой новых станций – „воздушных портов“. Первое время вертолеты будут летать в ограниченных районах: Даунтауне, Марине, у аэропорта и Палм-Джумейры. Если тесты пройдут хорошо, скорее всего, станции установят по всему городу, сообщает портал 34travel.me.
Когда проект реализуют, Дубай станет первым городом с развитой сетью воздушного такси. Похожие инициативы хотели запустить и в других странах, но сделать этого пока не смогли.