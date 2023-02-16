17 февраля в крупнейших аэропортах Германии пройдут массовые забастовки

Сообщается, что бастовать будут сотрудники аэропортов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Штутгарте, Гамбурге, Дортмунде, Ганновере и Бремене. Забастовка начнется в ранние утренние часы 17 февраля и закончится в ночь на 18 февраля. Поставки гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию от забастовки не пострадают.

Как сообщается в пресс-релизе профсоюза, причиной для объявления стачки стали безуспешные тарифные переговоры с работодателями на предприятиях федерального и коммунального уровня из сферы общественного обслуживания, переговоры на местном уровне, касающиеся оплаты труда работников наземных служб аэропортов, а также переговоры федерального уровня по оплате труда работников служб авиационной безопасности.

„Инфляция, высокие цены на энергоносители и продукты питания приводят к тому, что большинство работников оказываются в незащищенном положении. Многие уже не знают, как платить за квартиру и наполнять холодильник. Им требуется значительно больше денег на жизнь. Работодатели должны осознавать это и реагировать соответствующим образом. Они должны вознаграждать хорошую работу трудящихся и освобождать их от огромного финансового давления“, - заявила в этой связи вице-председательница Verdi Кристине Беле (Christine Behle).

Ранее, 25 января организованная Verdi суточная забастовка прошла в аэропорту Берлина (BER). В итоге было отменено 300 вылетов и посадок, пострадали почти 35 тысяч пассажиров.