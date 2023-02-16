ФОТО | Во Флоренции реставрируют древнюю мозаику и это — редкий шанс увидеть ее на расстоянии вытянутой руки

Мозаика из 10 миллионов кусочков, выложенная в XIII веке, реставрируется впервые за более чем 100 лет. Туристы смогут подняться на строительные леса, чтобы увидеть произведения искусства крупным планом.

Реставрация предоставила „уникальную возможность“, объясняет Самуэле Качальи, архитектор, ответственный за реставрацию. „[Строительные работы] будут продолжаться довольно долго, и мы не хотели жертвовать видами и удовольствием от созерцания этой прекрасной мозаики, — говорит он. — Наоборот, мы должны были превратить это событие в возможность сделать его еще более доступным и полезным для публики“.

„Специальные маршруты приведут посетителей к непосредственному контакту с мозаиками хранилища. Это уникальная возможность, которая вряд ли повторится в ближайшие десятилетия“, — поясняет он.

Что представляют собой мозаики свода?

Мозаики украшают купол флорентийского баптистерия Сан-Джованни, расположенного напротив собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Их создавали три поколения мастеров в 1200-х годах.



Работы занимают площадь более 1000 квадратных метров баптистерия и могут похвастаться богато детализированными библейскими сценами. Одна из фигур — рогатый сатана, пожирающий грешников, — вероятно, вдохновила Данте Алигьери на изображение ада в „Божественной комедии“. Данте крестили как раз в этом месте.

Но землетрясения и ненастье сильно повредили мозаики, которые в последний раз ремонтировались в 1907 году.

Как будут ремонтировать мозаику?

Чтобы быть максимально незаметными, леса спроектированы таким образом, чтобы занимать как можно меньше места у основания — площадь всего 63 квадратных метра — и как можно большую площадь наверху, примерно в 10 раз больше площади основания.

„Это реставрация выглядит как встреча науки, технологий, опытом и традициями, — говорит Роберто Нарди, руководитель реставрации. —Для выполнения этой работы мы будем использовать традиционные материалы, которые использовались для создания этой мозаики в прошлом“.

Как я могу увидеть мозаику в хранилище?