Шесть причин, почему Вильнюс лучше Таллинна (по версии мэра литовской столицы)

1. Все столбы должны быть черного цвета

В Таллинне слишком много этих серых столбов. Настолько, что в народе их прозвали „трубным порно“. У Вильнюса же есть четкая цель, чтобы на улицах города не было лишних столбов. По словам мэра, ему придется приложить усилия, чтобы на одном столбе можно было установить и освещение, и дорожный знак – и за то, и за другое отвечают разные частные компании, и это требует согласования со всеми. Но усилия того стоят.