Шесть причин, почему Вильнюс лучше Таллинна (по версии мэра литовской столицы)(5)
Мэр Вильнюса — большой энтузиаст в вопросах улучшения городского пространства. Например, в прошлом году по его поручению в литовской столице высадили 60 000 новых деревьев, а старые деревья запретили вырубать даже в том случае, если они мешают проведению строительных работ. Для сравнения: в Таллинне в 2022 году было посажено всего 5 646 деревьев, а вырублено почти в три раза больше – 14 419 деревьев.
1. Все столбы должны быть черного цвета
„В Стокгольме и Нью-Йорке уличные столбы черные, — говорит мэр, — но в постсоветских странах они часто окрашены в оттенки серого и металлического“.
В Таллинне слишком много этих серых столбов. Настолько, что в народе их прозвали „трубным порно“. У Вильнюса же есть четкая цель, чтобы на улицах города не было лишних столбов. По словам мэра, ему придется приложить усилия, чтобы на одном столбе можно было установить и освещение, и дорожный знак – и за то, и за другое отвечают разные частные компании, и это требует согласования со всеми. Но усилия того стоят.