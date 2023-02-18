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18.02.2023, 09:03

Шесть причин, почему Вильнюс лучше Таллинна (по версии мэра литовской столицы)

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ДЕРЕВО ВАЖНЕЕ: Современный Вильнюс развивается по принципу, что старые деревья вырубать нельзя. Наоборот, дороги проектируются под уже растущие деревья. Так появляются извилистые велосипедные дорожки, которые, по мнению мэра, очень даже красиво смотрятся.
ДЕРЕВО ВАЖНЕЕ: Современный Вильнюс развивается по принципу, что старые деревья вырубать нельзя. Наоборот, дороги проектируются под уже растущие деревья. Так появляются извилистые велосипедные дорожки, которые, по мнению мэра, очень даже красиво смотрятся.
ФОТО: Мэрия Вильнюса

Мэр Вильнюса — большой энтузиаст в вопросах улучшения городского пространства. Например, в прошлом году по его поручению в литовской столице высадили 60 000 новых деревьев, а старые деревья запретили вырубать даже в том случае, если они мешают проведению строительных работ. Для сравнения: в Таллинне в 2022 году было посажено всего 5 646 деревьев, а вырублено почти в три раза больше – 14 419 деревьев.

1. Все столбы должны быть черного цвета

„В Стокгольме и Нью-Йорке уличные столбы черные, — говорит мэр, — но в постсоветских странах они часто окрашены в оттенки серого и металлического“.

В Таллинне слишком много этих серых столбов. Настолько, что в народе их прозвали „трубным порно“. У Вильнюса же есть четкая цель, чтобы на улицах города не было лишних столбов. По словам мэра, ему придется приложить усилия, чтобы на одном столбе можно было установить и освещение, и дорожный знак – и за то, и за другое отвечают разные частные компании, и это требует согласования со всеми. Но усилия того стоят.

Почему же столбы должны быть черными? „Потому что это элегантный цвет. Создается впечатление, что город построен более качественно“, — считает мэр. Черный также лучше вписывается между деревьями, потому что напоминает их стволы. Светлые и темные оттенки серого захламляют общую картину. „Если нужно их перекрасить, то точно знаешь, что в черный цвет. А с серым не всегда угадаешь, с каким именно оттенком серого имеешь дело“.

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