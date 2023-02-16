Небывалый спрос! Туроператор Join Up! Baltic запускает дополнительные рейсы из Таллинна в Египет(3)
Туроператор „Join Up Baltic“ в этом зимнем сезоне добавил дополнительный рейс в неделю в Египет, Шарм-эль-Шейх из Таллинна, поскольку спрос на путешествия в Эстонии растет. С добавленными рейсами „Join Up Baltic“ имеет самую большую программу полетов в Египет в зимний сезон в странах Балтии.
Теперь туроператор будет организовывать туры в Шарм-эль-Шейх три раза в неделю, начиная с 25 февраля прямым рейсом из Таллинна.
„В первый месяц 2023 года мы заметили небольшие положительные изменения в привычках путешественников в странах Балтии. Спрос на самые популярные направления растет, и благодаря нашему стратегическому партнеру SkyUp Airlines мы смогли удовлетворить потребности путешественников и добавить дополнительные рейсы в Египет в зимний сезон“, — говорит Сабина Сайковская, генеральный директор „Join Up Baltic“. „Поскольку мы работаем с брендом крупнейшего украинского туроператора Join UP!™, который имеет большой опыт работы в египетском направлении уже 10 лет, мы можем предложить 40 эксклюзивных отелей в Египте, которые доступны только от „Join Up Baltic“. Мы видим, что путешественники здесь это ценят, и мы рады, что все больше и больше путешественников выбирают нас“.
В течение последнего года путешественники предпочитали горящие туры из-за влияния пандемии и полномасштабной войны в Украине. „Сейчас, в начале 2023 года, все больше людей планируют свои поездки заранее. Что лучше и для нас как для бизнеса, и для путешественников – нам позволяет планировать точную программу полетов, открывать новые направления, для путешественников – получать более выгодные предложения и более широкий выбор отелей и услуг“, – добавляет С.Сайковская. „Мы с оптимизмом смотрим на 2023 год и ожидаем роста туристического рынка, и мы готовы добавить больше направлений, как только появится такой спрос“.
„Join Up Baltic“ — первый туроператор в странах Балтии, предлагающий туры в Египет и летом в Шарм-эль-Шейх из Таллинна один раз в неделю, начиная с 7 мая и в течение всего лета. „Мы пришли на этот рынок, чтобы предоставить путешественникам новые возможности для путешествий и открыть для себя что-то новое в Эстонии. Египет летом не является распространенным направлением в странах Балтии, но погода в Египте не сильно отличается от погоды в других популярных летних направлениях. В Египте жарко, но более сухо, поэтому приятно и в летние месяцы, и, что немаловажно, Египет предлагает отличные варианты отдыха на разные вкусы по хорошей цене. Кроме того, это прекрасная возможность для дайверов и любителей подводного мира круглый год наслаждаться красотами Красного моря“, — говорит Сабина Сайковская.
Туры „Join Up Baltic“ обслуживает украинская авиакомпания „SkyUp Airlines“ с прямым рейсом из Таллиннского аэропорта. В настоящее время туроператор является единственным в странах Балтии, выполняющим рейсы собственной авиакомпанией. Join UP!™ и SkyUp Airlines входят в группу компаний UPfamily.
Туроператор „Join Up Baltic“ начал активную работу в странах Балтии в апреле 2022 года и за девять месяцев обслужил более 70 тысяч клиентов в странах Балтии. Туроператор предлагает поездки в Турцию, Египет и Черногорию. „Join Up Baltic“ работает под брендом крупнейшего в Украине туроператора Join UP!™, который имеет более чем 12-летний опыт работы в сфере туризма. Join UP!™ предлагает туры в Египет уже 10 лет, ежегодно привозя в Египет более 500 тысяч туристов.