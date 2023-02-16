Небывалый спрос! Туроператор Join Up! Baltic запускает дополнительные рейсы из Таллинна в Египет

Теперь туроператор будет организовывать туры в Шарм-эль-Шейх три раза в неделю, начиная с 25 февраля прямым рейсом из Таллинна.

„В первый месяц 2023 года мы заметили небольшие положительные изменения в привычках путешественников в странах Балтии. Спрос на самые популярные направления растет, и благодаря нашему стратегическому партнеру SkyUp Airlines мы смогли удовлетворить потребности путешественников и добавить дополнительные рейсы в Египет в зимний сезон“, — говорит Сабина Сайковская, генеральный директор „Join Up Baltic“. „Поскольку мы работаем с брендом крупнейшего украинского туроператора Join UP!™, который имеет большой опыт работы в египетском направлении уже 10 лет, мы можем предложить 40 эксклюзивных отелей в Египте, которые доступны только от „Join Up Baltic“. Мы видим, что путешественники здесь это ценят, и мы рады, что все больше и больше путешественников выбирают нас“.

В течение последнего года путешественники предпочитали горящие туры из-за влияния пандемии и полномасштабной войны в Украине. „Сейчас, в начале 2023 года, все больше людей планируют свои поездки заранее. Что лучше и для нас как для бизнеса, и для путешественников – нам позволяет планировать точную программу полетов, открывать новые направления, для путешественников – получать более выгодные предложения и более широкий выбор отелей и услуг“, – добавляет С.Сайковская. „Мы с оптимизмом смотрим на 2023 год и ожидаем роста туристического рынка, и мы готовы добавить больше направлений, как только появится такой спрос“.