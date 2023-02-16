„Яркая вспышка, похожая на взрыв“. В самолет с журналистами Delfi на борту попала молния

Ставшие свидетелями инцидента журналисты Delfi рассказывают, что удар молнии произошел, когда самолет только начал подниматься в воздух со взлетной полосы. Прозвучал хлопок, и судно сильно тряхнуло, затем последовала яркая вспышка, похожая на взрыв. Через несколько секунд она повторилась снова, но уже рядом с самолетом.

Несмотря на все это, в салоне не было паники, но пассажиров сразу не оповестили о том, что произошло. Позже некоторые самостоятельно обратились к экипажу за разъяснением. „Ужасно, что вначале нам не сказали ни слова. Мы же ведь не знали, что это было - вдруг бомба“, - жалуются журналисты.

После происшествия самолет не вернулся обратно в аэропорт Кутаиси, а продолжил полет, который длился около четырех часов, однако приземлился не в Риге, а в Катовице. Там пассажиров пересадили в новый самолет, который уже последовал в Латвию. Согласно предварительной информации, самолет посадили в Польше, так как в рижском аэропорту WizzAir не мог бы его починить.

Как пишет портал chayka.lv, cамолет WizzAir, следовавший из Кутаиси в Ригу, должен был вылететь из аэропорта Кутаиси в 6:10. Но он поднялся в небо в 7 часов, а затем его посадили в польском городе Катовице. При взлете в самолет, предположительно, попала молния. Никто не пострадал.

Большинство случаев удара молнии приходится на время, когда самолет набирает высоту или снижается. Удары молний случаются и когда судно не находится в центре грозы, а пролетает мимо нее. Молния может ударить, даже когда самолет пролетает рядом с перистыми облаками, которые остались от прошедшего грозового фронта.

После удара молнии пилоты проверяют все системы на работоспособность; если обнаружены неполадки — они сажают самолет в ближайшем аэропорту. Даже если системы работают нормально, самолет, в который попала молния, должен пройти тщательный техосмотр.