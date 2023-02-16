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16.02.2023, 15:35

ВИДЕО | Ученые впервые показали кадры с "Титаника“, снятые почти 40 лет назад

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Forte

Опубликованное видео приурочено к 25-летию со дня выхода фильма Джеймса Кэмерона "Титаник“.

Видео, большая часть которого ранее не демонстрировалась публике, было снято всего через несколько месяцев после того, как подводный археолог Роберт Баллард нашел обломки „Титаника“ в сентябре 1985 года, передает Sky News.

На видео показаны носовая часть судна, палубные перила, а также другие части знаменитого круизного лайнера.

По словам Роберта Балларда, первое, что он увидел, погрузившись под воду, была гигантская стена из клепаной стали высотой более 100 футов (свыше 30 метров — прим. ред.).

Титаник на момент постройки был самым большим пассажирским кораблем в мире. Он затонул во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк, когда в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом. В результате стихии погибло более 1500 человек.

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