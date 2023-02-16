ВИДЕО | Ученые впервые показали кадры с "Титаника“, снятые почти 40 лет назад

Видео, большая часть которого ранее не демонстрировалась публике, было снято всего через несколько месяцев после того, как подводный археолог Роберт Баллард нашел обломки „Титаника“ в сентябре 1985 года, передает Sky News.

На видео показаны носовая часть судна, палубные перила, а также другие части знаменитого круизного лайнера.

По словам Роберта Балларда, первое, что он увидел, погрузившись под воду, была гигантская стена из клепаной стали высотой более 100 футов (свыше 30 метров — прим. ред.).

Титаник на момент постройки был самым большим пассажирским кораблем в мире. Он затонул во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк, когда в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом. В результате стихии погибло более 1500 человек.