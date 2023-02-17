В Хорватии на продажу выставили знаменитый "остров любви"

Остров Галешняк известен своей необычной формой — он очень похож на сердце. Теперь часть острова продается, сообщает "Моя Планета".

На острове площадью около 140 000 м² нет ни отелей, ни вилл, ни ресторанов. Это не мешает популярности — каждое лето Галешняк посещают не только толпы туристов, но и многие знаменитости на яхтах.

„Бейонсе отпраздновала свой 39-й день рождения на острове, и она бывает у нас несколько дней или даже недель в году. Майкл Джордан и Джефф Безос были тут в прошлом году. В этом месте нет недостатка в знаменитостях“, — рассказал представитель владельца острова. По его словам, туристы делают на Галешняке более миллиона фото в год, пишет Reuters.

Впервые необычная форма острова была описана в начале XIX века картографом Наполеона, который включил его в атлас Далматинского побережья, изданный в 1806 году. Остров Галешняк интересен и с научной точки зрения. В 2019 году ученые кафедры археологии Хорватского университета Задара обнаружили здесь следы человеческого жилья, датируемые возрастом 7000 лет.