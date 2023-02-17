Последняя тайна Долины Царей: 100 лет назад был найден саркофаг фараона Тутанхамона

Одним из самых успешных копателей (археологом его назвать нельзя, поскольку никакого отношения к науке его работа не имела) был американский юрист на пенсии Теодор Дэвис. К большому сожалению для серьезных археологов, у него было очень много денег, но напрочь отсутствовало терпение. Кропотливая и скрупулезная работа, необходимая при проведении раскопок, казалась Дэвису пустой тратой времени.

И хотя западным археологам перепадали лишь жалкие крохи этого исторического пирога, даже они будоражили воображение и, окрыленные надеждой на славу и богатство, искатели сокровищ слетались туда как мухи на мед.

Однако большинство найденных ими гробниц были разграблены еще в древности - самими строителями усыпальниц или участвовавшими в погребениях жрецами. Кары за оскорбление последнего места успокоения фараона были нешуточными, не говоря уже о перспективе потерять право на загробную жизнь, но лежащие там богатства были слишком большим искушением.

Больше всего его привлекала Долина Царей - уединенное, выжженное солнцем каменное ущелье, скрытое от любопытных глаз за небольшой грядой известняковых скал, лежащее по другую сторону Нила от расположенного поблизости Луксора. Западные археологи вели раскопки в Долине с начала XIX века.

Рисунки Картера, хранящиеся в библиотеке Оксфордского университета, и по сей день поражают тщательностью исполнения и вниманием к деталям. Те же качества отличали работу Картера и после того, как он стал заниматься раскопками самостоятельно.

Говард был младшим ребенком в семье не слишком удачливого художника, который зарабатывал тем, что рисовал собак и лошадей для их состоятельных хозяев. Картер-младший и сам неплохо рисовал, так что первый раз отправился в Египет в возрасте 17 лет именно как художник. Египтолог Перси Ньюберри взял его в экспедицию зарисовывать египетские фрески и найденные произведения искусства.

При этом сам Картер, совершивший одно из величайших археологических открытий в истории человечества, формального образования практически не имел и фактически был самоучкой.

За свою недолгую жизнь (а скончался он, не дожив до 19-ти) Тутанхамон не совершил ничего примечательного, однако по иронии судьбы именно ему было суждено стать самым известным правителем Древнего Египта - как раз благодаря своей гробнице.

Убеждение Картера основывалось на том, что Тутанхамон был чуть ли не единственным фараоном XVIII династии, ни гробница, ни мумия которого так и не были найдены. При этом некоторые обнаруженные Дэвисом находки упоминали его имя. В частности на входе в захоронение под кодовым названием KV55, где была найдена мумия, которая, как тогда предполагалось, могла принадлежать еретику Эхнатону, а также на стене был отпечаток картуша Тутанхамона - указание на то, что гробница была закрыта при его правлении.

Учитывая, что сразу после его смерти народ радостно вернулся к прежним верованиям, затея эта успехом не увенчалась.

Картер начинал работу, преследуя совершенно конкретную цель. Он был убежден, что именно в Долине находится могила малоизвестного тогда фараона по имени Тутанхамон, сменившего на престоле куда более знаменитого правителя Эхнатона, который пытался принудительно поменять египетский политеизм на поклонение единому божеству, солнечному диску.

Лорд Карнарвон выкупил права, однако приступить к раскопкам Картер смог лишь в 1917 году, когда война уже заканчивалась.

Денежный вопрос удалось решить, заинтересовав в проекте Джорджа Герберта, 5-го графа Карнарвона, а вот юридические препятствия были устранены лишь перед самым началом Первой мировой войны. Чувствуя скорое приближение смерти, Дэвис наконец-то решился их перепродать, произнеся ставшую знаменитой по своей ошибочности фразу : „Боюсь, Долина Царей уже полностью истощена“.

Впрочем, чтобы приступить непосредственно к раскопкам, Картеру не хватало двух вещей: разрешения на проведение работ (эксклюзивное право вести раскопки в Долине Царей давно выкупил Дэвис) и источника финансирования.

Картер начал с того, что составил подробную схему Долины Царей, скрупулезно обозначив на ней детали рельефа и все ранее найденные гробницы. А потом разделил план на квадраты - и стал методично прочесывать каждый из них.

В начале XX века Долина Царей напоминала один большой строительный котлован: полузасыпанные ямы, входы в найденные гробницы, из которых было вывезено все ценное, и бесконечные ряды местных рабочих, выносящих корзины с мусором и щебнем.

Тем не менее на его счету было уже несколько обнаруженных захоронений представителей XVIII династии (около XIV в. до н.э.) - пусть и не самих фараонов, а членов их семей, однако это никак не умаляло исторического значения находок.

В то время никто еще не мог с уверенностью сказать, в каком именно родстве состояли древнеегипетские фараоны между собой. Картер решил, что, похоронив своего родственника, юный правитель мог присмотреть рядышком место и для себя.

Проведенный недавно анализ ДНК показал, что Тутанхамон был сыном Эхнатона, но не от царицы Нефертити, а от одной из наложниц. Этой информацией Говард Картер не располагал, но его догадка о родственных связах оказалась верной.

Работы начались в 1917 году. Картер методично прочесывал квадрат за квадратом - но ни 1918-й, ни 1919-й, ни 1920-й, ни 1921 годы успеха не принесли. Казалось, что Дэвис был прав и Долина Царей уже отдала все свои сокровища.

Лорд Карнарвон вызвал Картера к себе и заявил, что не может бесконечно финансировать бесплодные раскопки и что на этом, к сожалению, придется поставить точку. В ответ археолог-самоучка стал умолять патрона профинансировать еще одну, самую последнюю экспедицию. По его словам, у него оставался лишь один квадрат, но он должен закончить работу, чтобы можно было с уверенностью сказать, что Долина Царей действительно опустошена.

Карнарвон согласился.

Открытие века

Запись из дневника Картера от 26 ноября 1922 года: „Мы лихорадочно очищали проход от остатков мусора на полу, пока перед нами не осталось ничего, кроме запечатанного дверного проема... Мы проделали крошечное отверстие в левом верхнем углу, чтобы увидеть, что же находится за его пределами... Как только глаза привыкли к мерцанию света, стал вырисовываться интерьер комнаты с необыкновенными предметами удивительно красоты, нагроможденными друг на друга“.

Самое удивительное в этой истории даже не то, что Картеру удалось найти гробницу Тутанхамона. А то, что, расчистив проход в первое помещение гробницы, он не бросился первым делом выносить все находящиеся там предметы, чтобы побыстрее добраться непосредственно до погребальной камеры, а тщательно задокументировал и описал каждый из обнаруженных артефактов - а их было немало.