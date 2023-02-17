ФОТО | Преображение Нарвской ратуши: уже весной можно будет поесть в ресторане и погрузиться в виртуальную реальность

Здание Нарвской ратуши вернет себе статус административного здания города и в то же время станет объектом туризма. Это трехэтажное здание с цокольным этажом (подвалом). В подвальной этаже расположится ресторанный комплекс.



Первый этаж здания предусмотрен для общественного использования, т. е. для жителей и туристов. В июле будет готова виртуальная экспозиция „Новая жизнь Старой Нарвы“. В зале с дополненной реальностью можно будет познакомиться с довоенной Нарвой. Одним из основных физических объектов экспозиции будет модель довоенного города, которая изготовлена на основе бумажного макета Фёдора Шанцына и макета старой Нарвы, находящегося в Нарвском замке.

С помощью информации на планшетах гости смогут получить видео- и аудиоинформацию, фото и 3D изображения отдельных зданий и объектов, наиболее интересных с архитектурной и исторической сторон, и узнать о довоенной жизни города в целом. Зал с виртуальной реальностью позволит ощутить себя в Нарве шведского времени. Посетители в очках виртуальной реальности попадут в здание ратуши 17 века, а также смогут увидеть Ратушную площадь и погулять по улицам Старого города.

На втором этаже расположен большой зал, где будут проходит разные официальные встречи представителей власти, конференции, торжественные церемонии регистрации браков, концерты, спектакли и семинары. На втором этаже также находится представительский кабинет мэра города. Его планируют использовать только для проведения праздничных официальных приемов мэра, мероприятий и пресс-конференций. Третий этаж ратуши предусмотрен для Нарвского городского собрания. Там расположен большой зал, где с комфортом могут разместиться до 60 человек.



Строительный проект реконструкции здания Нарвской ратуши и площади составила фирма Zoroaster OÜ (архитектор Владимир Орлов). Работы по проектированию ратушной площади были согласованы с победителем конкурса „Архитектурный конкурс по центру Старого города Нарвы“ KOKO Arhitektid OÜ.



Проект поддерживает Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках программы „Устойчивого развития городов Ида-Вирумаа“.