Рига приглашает всех на день рождения Шерлока Холмса

Благодаря силе своего интеллекта, экстраординарной наблюдательности и аналитическим способностям, Шерлок Холмс решает наисложнейшие и актуальные проблемы современности. Он неоднократно восстанавливает порядок в мире, которому постоянно что-то угрожает. Приглашаем всех последователей великого детектива и ценителей костюмированных интерактивных развлечений на праздник „Возвращение Холмса“. Может, именно вы станете главным помощником в новой миссии Шерлока.

После перерыва в несколько лет, праздник, посвящённый самому знаменитому детективу в мире, снова прозвучит яркими, костюмированными народными гуляниями, которые неизменно украшали наш город и за которыми следил весь мир - ведь День рождения Шерлока Холмса впервые отпраздновали именно в Риге в 2012 году. Главное условие участия – костюм в духе персонажей произведений Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.



Праздник по традиции стартует в 12.30 у здания Национального Художественного музея (K.Valdemāra 10a). В 13.00-13:15 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены на площади Ливов в Старой Риге. Здесь праздник продолжится театральными и музыкальными перформансами, награждением лучших костюмированных образов и другими развлечениями в духе старой доброй Англии.

Всем, кто ищет яркие праздничные образы для участия в мероприятии, предлагаем обращаться к нашим костюмерам. Первая рекомендация для тех, кто ищет исторически выверенный наряд в духе Викторианской эпохи: „Костюмерная миссис Хадсон“ по адресу Marijas 17-10, телефон для справок +371 29450468.



Вторая локация - творческая лаборатория по созданию костюмов или отдельных деталей и аксессуаров из картона и других художественных материалов „MANCHUGE“ по адресу Rupniecibas 18. Мастерские OPEN LAB будут работать 25 февраля и 3 марта. Все вопросы по телефону 28864718.

История праздника „День рождения Шерлока Холмса“.