Тарту 2024: сегодня впервые будет представлена программа культурной столицы Европы

„Мы отмечаем следующий этап на пути к культурной столице. Всей Европе будет представлена именно та часть основной программы Тарту 2024, которая пройдет в знаменательный год Южной Эстонии“, сказала художественный руководитель Тарту 2024 Кати Торп.

В год культурной столицы Европы в Южной Эстонии для публики будут организованы музыкальные фестивали, театральные постановки, выставки и разнообразные общинные мероприятия. „Это большая часть пазла программы Тарту 2024, в центре которой будет самобытность каждого региона Южной Эстонии в Эстонии и Европе“, добавила Торп.

Программа основана на концепции культурной программы „Искусство выживания“ и будет представлена общественности в Южной Эстонии на концерте „Праздник столицы в Пылва“, который пройдет на открытом воздухе. На праздничной сцене Пылваского культурного центра выступят рок-оркестр Karmid Torud и его солисты Трийну Орм и Меэлис „Хайнз“ Хайнсоо. Также на сцену выйдут певица Leena, Индрек Вахеоя и Кристьян Оден из ансамбля Redel. С полноценным концертом выступит фольклорный ансамбль Zetod под управлением Йалмара Вабарна.

Художник по свету Рене Лийвамяги использует здание Пылваского культурного центра как холст, на котором покажет световую инсталляцию самых известных достопримечательностей Пылва.

В самом культурном центре будет открыта выставка картин и графики Тоомаса Куусинга „Harilikud maailmad“. Во дворе центра будет инсталляция, которая ознакомит с программой Культурной столицы Европы 2024 в Южной Эстонии. На месте в этот день будут открыты кафе и бары. Вход на праздник столицы для всех свободный.

Название мероприятия праздника столицы основывается на идее писателя и семиотика Валдура Микита перевернуть в 2024 году карту Эстонии, чтобы увидеть столицей Тарту месте с Южной Эстонией. Перевернутая карта Эстонии стала одним из символов Тарту 2024.