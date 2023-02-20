Невероятно! Эстонские зеркальные домики возглавили ТОП-20 самых крутых мест для отдыха в мире

В статье перечислены 20 самых удивительных мест для отдыха в мире. Первое место заняло основанное в Эстонии предприятие по размещению ÖÖD Hötels.

„ÖÖD основали два брата, Яак и Андреас Тийк. Они искали альтернативу традиционному отелю для похода на выходные, но не смогли найти то, что им понравилось. Так родилась идея небольшого дизайнерского дома, вписывающегося в естественную среду и обладающего всеми удобствами“, — рассказала руководитель отдела продаж компании Гертруд Отс.



Она добавила, что само предприятие по производству зеркальных домов ÖÖD House было основано в 2016 году, а уже через два года, в 2018 году, когда для посетителей был открыт первый в Эстонии дом, компания стала называться ÖÖD Hötels.

"Практически каждый год количество отелей удваивается, и сегодня на платформе ÖÖD Hötels (oodhotels.com) представлено 28 домиков. Дома ÖÖD можно найти в глубине эстонских лесов и у моря, в мексиканских джунглях, в природном парке США и в других красивых природных местах Норвегии, Дании и Бельгии“, — сказала Отс.

По ее словам, самым важным фактором для посетителей зеркального дома ÖÖD, помимо оригинального дизайна, является местоположение домика, а также возможность уединения. "Приватность, необычный опыт проживания и близость к природе — это ценности, которые, вероятно, побуждали людей остановиться на ночь в наших домиках во время пандемии коронавируса. Именно тогда особенно высоко ценилась возможность выехать за пределы дома, чтобы отдохнуть на лоне природы. Природный туризм — хороший способ укрепить психическое и физическое здоровье“, — добавила она.

Гертруд Отс отметила, что в новом году компания в основном сосредоточится на расширении деятельности в Северной Европе и США. „Новые зеркальные домики будут располагаться в особо красивых местах, например, недалеко от Хельсинки, Рейкьявика и Лондона“, — сказала она.

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