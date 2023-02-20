Санторини в опасности: ученые предупреждают о бомбе замедленного действия

К счастью, при извержении Эйяфьядлайёкюдля никто не пострадал, но так бывает не со всеми вулканами. Например, новое научное исследование выяснило, что подводный вулкан, чье смертоносное извержение разрушило живописный греческий остров Санторини почти 400 лет назад, имеет растущий, невиданный ранее магматический очаг, который может спровоцировать еще одно мощное извержение в течение следующих 150 лет.

О подводных вулканах мы почти ничего не знаем, но, на самом деле на Земле насчитывается более миллиона подводных вулканов, что в тысячи раз больше числа вулканов, расположенных на суше. А среди наиболее активных вулканических регионов выделяется дно Средиземного моря. Именно здесь Африканская тектоническая плита сталкивается с Евразийской, что становится причиной подземных толчков и извержений вулканов.

Ярким примером столкновения двух плит является „минойское“ извержение на территории нынешнего острова Санторини, которое произошло около 1560 года до н.э. и опустошило всю окружающую местность.

Но вернемся в наше время. Примерно в 7 км от Санторини, на глубине 500 метров под поверхностью океана находится вулкан Колумбо (Kolumbo). Колумбо — один из самых активных подводных вулканов в мире, и согласно историческим данным, его последнее извержение в 1650 году унесло жизни не менее 70 человек и множество животных.

Исследование, опубликованное 22 октября 2022 года в журнале „Геохимия, геофизика, геосистемы“, показало, что ранее необнаруженный магматический очаг, растущий под вулканом Колумбо, может привести к новому извержению, тем самым подвергая опасности жителей и туристов Санторини.