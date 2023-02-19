Коллекционер случайно разбил скульптуру известного художника, приняв ее за воздушный шар

На художественной ярмарке Art Wynwood в Майами один из коллекционеров уничтожил произведение искусства, созданное известным художником Джеффом Кунсом. Скульптура выставлялась на ярмарке за 42 000 $, пишет "Моя Планета“.

Скульптура собаки, напоминающая голубой воздушный шарик, была сделана Кунсом из фарфора. Подошедший к стенду коллекционер подумал, что это и правда обычный шарик, и толкнул его рукой. Скульптура упала на пол и разбилась вдребезги, шокировав публику.

Инцидент сразу же привлек внимание других посетителей, и у стенда с собакой собралась толпа. Коллекционеры шутили, что разрушенный экспонат в итоге оказался самым популярным на выставке. Любопытно, что один из посетителей даже предложил купить отколотый хвост фарфоровой собачки, но сотрудники ярмарки осторожно убрали и унесли все осколки.

Джефф Кунс — американский художник, известный своими отсылками к поп-культуре и изображениями предметов повседневного обихода. Одна из его самых дорогих работ, скульптура „Кролик“, была продана за 91,1 млн $.