20.02.2023, 12:04
Из Барселоны в Амстердам запустят прямые поезда
ФОТО: | Collage, Photo by Dorian D1 and Gaurav Jain, on Unsplash Photo
Между Барселоной и Амстердамом запустят прямые ночные поезда. Занимается проектом компания European Sleeper, которая уже объединила Стокгольм с Гамбургом и Амстердам с Берлином.
Новый поезд должен был отправиться по маршруту в декабре этого года, но запуск перенесли на 2025-й. Точной даты пока не называют. Скорее всего, информация появится позже, сообщает портал 34travel.me.
Подробностей по маршруту тоже пока немного. Известно, что он будет проходить через Жирону, Фигерас, Перпиньян, Монпелье, Авиньон, Лилль, Брюссель, Антверпен и Роттердам. Время в пути – меньше 17 часов.
За новостями проекта можно следить здесь. Там же позже появятся билеты для брони.