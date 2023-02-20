Из Барселоны в Амстердам запустят прямые поезда

Новый поезд должен был отправиться по маршруту в декабре этого года, но запуск перенесли на 2025-й. Точной даты пока не называют. Скорее всего, информация появится позже, сообщает портал 34travel.me.

Подробностей по маршруту тоже пока немного. Известно, что он будет проходить через Жирону, Фигерас, Перпиньян, Монпелье, Авиньон, Лилль, Брюссель, Антверпен и Роттердам. Время в пути – меньше 17 часов.

За новостями проекта можно следить здесь. Там же позже появятся билеты для брони.