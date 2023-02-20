Средневековый кроссворд, или Загадочные фрески в немецком Висмаре

Госпитальная церковь Святого Духа (Heilig-Geist-Kirche) была заложена в ганзейском городе Висмар около 1320 года. Новый храм решили тогда возвести при уже существовавшем Госпитале Святого Духа (Heiligen-Geist-Hospital), основанном в 1255 году в качестве больницы и приюта для бедняков и паломников, рассказывает Deutsche Welle.

Госпиталь и храм находятся, так сказать, под одной крышей на пересечении двух улочек в историческом центре Висмара. При этом церковное помещение использовалось не только для служб - вдоль стен здесь были также установлены койки для постояльцев приюта.

Особый статус

В 1323 году богоугодное заведение, расположенное на далеком от Рима берегу Балтийского моря, получило даже особый статус - прямое папское покровительство. В госпиталь регулярно поступали пожертвования от местных купцов. Продуктами и припасами он обеспечивал себя сам - располагал собственными обширными угодьями в здешнем регионе.

„Слава Богу!“

Церковь и госпиталь за многие столетия существования несколько раз перестраивали. В 1411 году добавили новое крыло, образовавшее с храмом общее пространство - для того, чтобы находившиеся в нем больные могли следить за службами прямо с постелей. В это время храм уже украшала необычная фреска, похожая на разгаданный кроссворд, в котором 504 раза содержится один ответ: „Deo Gracias“ - „Слава Богу!“. Читать следует от буквы „D“ в центре - к расположенным по углам четырем „S“.

Во второй половине XVI века неимущих больных, бедных и странников из Госпиталя Святого Духа перевели в один из бывших католических монастырей Висмара, распущенный в ходе Реформации и опустевший. Койки из госпитального храма убрали, обустроив в нем приходскую церковь. Боковое больничное крыло разгородили под комнатушки для бедняков, проявив ганзейскую заботу о жителях города.

Витражи из церкви, которой больше нет