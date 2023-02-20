Средневековый кроссворд, или Загадочные фрески в немецком Висмаре
Госпитальная церковь Святого Духа - один из памятников Всемирного наследия в немецком городе Висмар.
Госпитальная церковь Святого Духа (Heilig-Geist-Kirche) была заложена в ганзейском городе Висмар около 1320 года. Новый храм решили тогда возвести при уже существовавшем Госпитале Святого Духа (Heiligen-Geist-Hospital), основанном в 1255 году в качестве больницы и приюта для бедняков и паломников, рассказывает Deutsche Welle.
Госпиталь и храм находятся, так сказать, под одной крышей на пересечении двух улочек в историческом центре Висмара. При этом церковное помещение использовалось не только для служб - вдоль стен здесь были также установлены койки для постояльцев приюта.
Особый статус
В 1323 году богоугодное заведение, расположенное на далеком от Рима берегу Балтийского моря, получило даже особый статус - прямое папское покровительство. В госпиталь регулярно поступали пожертвования от местных купцов. Продуктами и припасами он обеспечивал себя сам - располагал собственными обширными угодьями в здешнем регионе.
„Слава Богу!“
Церковь и госпиталь за многие столетия существования несколько раз перестраивали. В 1411 году добавили новое крыло, образовавшее с храмом общее пространство - для того, чтобы находившиеся в нем больные могли следить за службами прямо с постелей. В это время храм уже украшала необычная фреска, похожая на разгаданный кроссворд, в котором 504 раза содержится один ответ: „Deo Gracias“ - „Слава Богу!“. Читать следует от буквы „D“ в центре - к расположенным по углам четырем „S“.
Во второй половине XVI века неимущих больных, бедных и странников из Госпиталя Святого Духа перевели в один из бывших католических монастырей Висмара, распущенный в ходе Реформации и опустевший. Койки из госпитального храма убрали, обустроив в нем приходскую церковь. Боковое больничное крыло разгородили под комнатушки для бедняков, проявив ганзейскую заботу о жителях города.
Витражи из церкви, которой больше нет
В отличие от главных храмов Висмара, построенных в стиле кирпичной готики, небольшая госпитальная церковь Святого Духа не пострадала во время Второй мировой войны. Поэтому именно в нее на хранение перевезли спасенные обстановку, произведения сакрального искусства и другие ценности. Многое позже, после завершения ремонта городских церквей, вернули на прежние места, однако в храме Святого Духа до сих пор находятся уцелевшие витражи главной городской церкви Святой Марии - Мариенкирхе, от которой осталась стоять лишь кирпичная колокольня. Эти готические витражи XIV века относятся к числу важнейших таких произведений сакрального искусства всего Балтийского региона.
Старые фрески
„Мы были такими, как вы. Вы станете такими, как мы“… Среди настенных фресок, дошедших до наших дней, особое внимание привлекает изображение на сюжет средневековой притчи о трех мертвых и трех живых, в которой принц, герцог и граф - молодые и полные сил - встречают трех оживших мертвецов. Первый мертвец предупреждает богатых и гордых, что они станут такими же уродливыми. Второй мертвец жалуется на ад. Третий говорит о неизбежности смерти.
Смотреть в потолок
Однако самое интересное в госпитальной церкви Висмара следует искать на плоском деревянном потолке - целую галерею изображений на библейские сюжеты. Они помещены в овальные медальоны и окружены акантовыми орнаментами, среди которых прячется целая сотня крылатых младенцев - путто. На разглядывание этих картин может уйти много времени. Не будем сопротивляться возникшему интересу.
Фрески на библейские сюжеты
Необходимость в новом потолке возникла после разрушений, вызванных взрывом порохового склада в 1699 году, от которого пострадали целые кварталы. В склад тогда попала молния. В результате этой катастрофы в церкви Святого Духа обрушились готические своды. Средств и мастеров для восстановления не нашлось, поэтому выбор был сделан в пользу плоского деревянного варианта, украшенного модными тогда барочными росписями.
В общей сложности потолок украшают 26 медальонов эпохи барокко - XVII века. Первые посвящены сотворению мира, а также Адаму и Еве - вплоть до их изгнания из райского сада. Далее - история Каина и Авеля, Всемирный потоп, Вавилонская башня… Исследователи предполагают, что изображения были выполнены на основе рисунков Маттеуса Мериана Старшего (1593-1650) - швейцарского художника, графика и издателя.
Правда, в своих работах, созданных для иллюстрированной детской Библии, Маттеус Мериан использовал аллегорию - Всевидящее Око, вписанное в треугольник, а на висмарских медальонах Создатель изображен в человеческом облике.
К моменту создания этого цикла Библия уже была переведена на немецкий язык, но большинство верующих еще не умели читать...
Красочные изображения должны были наглядно напоминать прихожанам важнейшие моменты из Священного Писания. „И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь“.
В госпитальной церкви Висмара можно увидеть еще примерно полтора десятка таких изображений, но мы уже отправимся к другим достопримечательностям этого ганзейского города...