Новая туристическая достопримечательность Дании: ядерный бункер времен холодной войны

Главное предназначение бункера, строительство которого велось с 1963 по 1968 год, — размещение датского правительства, королевской семьи и других высокопоставленных лиц в случае вооруженного ядерного конфликта. Бункер расположен на глубине 60 метров в 400 километрах к северу от Копенгагена.

Ядерный бункер никогда не использовался, поэтому в 2003 году он был выведен из эксплуатации, а в 2012 году его местонахождение было рассекречено. Теперь же этот когда-то секретный объект открыт для туристов.

Как сообщается на сайте музея, осмотр всей экспозиции занимает около четырех часов. За это время посетители проходят примерно два километра, при этом им доступно только около 40% помещений бункера. Входной билет стоит 260 датских крон (около 35 евро), а за 510 датских крон (около 68 евро) посетителей ждет еще и обед (традиционные датские бутерброды „сморреброд“ и напиток).