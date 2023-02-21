21.02.2023, 13:04
ФОТО | В Венеции снова пересохли каналы
ФОТО: | Scanpix, MANUEL SILVESTRI
В Венеции снова останавливают гондолы – каналы пересыхают из-за изменений климата.
Экологи говорят, что все из-за сухой зимы. В Альпах в этом году выпало меньше половины обычного количества снега. А река По, которая течет от гор к Адриатике, имеет на 61 % меньше воды, чем должно быть, сообщает портал 34travel.me.
Чтобы исправить ситуацию, нужно как минимум 50 дней дождливой погоды, говорят в Национальном исследовательском совете (CNR).
Каналы в Венеции уже пересыхали зимой 2020-го и весной 2021-го. Раньше такого не случалось.