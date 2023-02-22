Летом из Таллинна можно будет улететь в 45 городов

Сегодняшняя экономика не способствует росту пассажиропотока. Крупнейшие авиастроительные компании Boeing и Airbus не в состоянии производить достаточное количество самолетов, а действующие самолеты переводятся на более выгодные маршруты. Тем не менее в прошлом году в Таллиннском аэропорту произошел резкий рост спроса на полеты. Количество пассажиров удвоилось – с 1,3 миллиона в 2021 году до 2,75 миллиона в 2022 году. А в январе этого года через Таллиннский аэропорт прошло 195 495 пассажиров, что на 48% больше по сравнению с январем прошлого года.



Новые направления

В летний сезон 2023 года из Таллинна можно будет улететь в 45 пунктов назначения.

Air Baltic откроет летом четыре новых прямых маршрута в два города в Хорватии – Дубровник и Сплит, а также два греческих острова – Крит и Родос. Возобновятся прямые рейсы в Ниццу и Малагу. В Air Baltic более частыми станут маршруты в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу. Aegean Airlines возобновит маршрут в Афины, а SunExpress в – Анталию. Swiss добавляет рейсы в Цюрих (летом в Швейцарию можно будет летать 5 раз в неделю), в Мюнхен можно будет летать каждый день.

Ryanair отменил семь маршрутов на летний сезон. Также по всей Европе сократит количество рейсов и Lufthansa. Это коснется Таллинна в том числе. В среднем Lufthansa выполняет в таллинском аэропорту порядка 100 рейсов в месяц. После отмены их останется около 86.

Самый популярный месяц для полетов

Традиционно самыми популярными месяцами для путешествий являются лето: июль-август. Наибольшее количество рейсов в прошлом году было зарегистрировано в августе: 3 717 посадок и взлетов, а также в этом месяце было больше всего пассажиров: через аэропорт прошло 287 000 пассажиров.

Самое популярное направление

Всего в 2022 году путешествовали из Таллиннского аэропорта в 1035 различных направлениях. Больше всего, а это около 30% пассажиров, использовали пересадки в Хельсинки, Риги и Франкфурте. Если добавить сюда Стокгольм и Варшаву, то выходит, что почти 50% всех пассажиров в год летают в крупные узловые аэропорты.