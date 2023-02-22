Lufthansa сокращает летнее расписание полетов. Под ударом оказались и рейсы из Таллинна

Lufthansa сократила расписание полетов на период с 25.03.2023 по 28.10.2023. В основном это затронуло рейсы из Мюнхена и Франкфурта. Это сделано для того, чтобы избежать повторения хаоса с отменами рейсов в последнюю минуту, как в прошлом году, сообщает Aerorutes.

"На данный момент нехватка персонала в отрасли еще не полностью преодолена по всей Европе. Поэтому лучше убрать рейсы из программы сейчас, чем отменять их по первому требованию, как это было в прошлом году. Таким образом, пассажиры могут лучше планировать, – сказал представитель авиакомпании.

Всего из европейского летнего расписания исключено не менее 34 тысяч рейсов. Если ранее на маршруте Франкфурт-Таллинн планировалось осуществить 651 рейс, то теперь их будет 568. Из графика убрали и 93 рейса на линии Мюнхен-Таллинн.

Lufthansa — национальный авиаперевозчик Германии, крупнейший авиаконцерн Европы, включающий также такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines. Кроме того, компания управляет бюджетной авиакомпанией Eurowings и другими более мелкими брендами. Всего у концерна около 700 самолетов, что делает ее крупнейшей европейской авиакомпанией.