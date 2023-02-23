Отдыхайте в Латвии | Узнайте, какие места стоит посетить

Отлично выспаться, насладиться свежим воздухом, почувствовать пробуждение природы во всем ее великолепии, повысить уровень гормонов счастья – отличная формула семейного отдыха в Юрмале на морском побережье.

Via Jurmala Outlet Village ждет вас по будням с 11:00 до 19:00, в праздничные и выходные дни с 10:00 до 20:00. До встречи!

По выходным в аутлет-городке проходят различные мероприятия для всей семьи. На данный момент аутлет-городок активно готовится к празднованию Пасхи, которое состоится 7 и 8 апреля с широкой программой мероприятий: пасхальный базар, уличная еда, развлечения для детей - аниматоры, кроличье королевство, мини-гольф, катание яиц, выпечка блинов, мастер-классы по скворечникам и многое другое.

„Ranchero 36.line идеально дополнит рестораны, уже доступные в аутлет-городке, новыми уникальными вкусами, которые оценят наши посетители“, — говорит Анна Жигалова, директор Via Jurmala Outlet Village.

Один из ведущих шеф-поваров Латвии и владелец ресторана 36.linija Лаурис Алексеев в аутлет-городке Via Jurmala Outlet Village открыл гриль кафе Ranchero 36.line, на создание которого его вдохновили традиции южноамериканской и мексиканской кухни, а также возможность попробовать что-то действительно особенное.

За последние месяцы аутлет-городку удалось увеличить количество детских магазинов, значительно расширив ассортимент доступных брендов. Например, ассортимент брендов в магазине Elkor Kids Outlet впечатляет: Guess Jeans Kids, Gulliver, Tommy Hilfiger Kids, Calvin Klein Kids, Brums, Boboli, Sly, Columbia Kids и др. В магазине Petite Kingdom доступны такие экологичные бренды, как Condor, Frugi, Paade Mode, Steiff, Wau Capow и т. д.

Via Jurmala Outlet Village – единственный в странах Балтии аутлет-городок, расположенный под открытым небом и дающий возможность безопасно и приятно делать покупки в более чем 70 фирменных магазинах. Он расположен между Ригой и Юрмалой и, безусловно, является обязательным местом для посещения в этом году.

Если вы хотите на миг перенестись в лето и поплавать от души, каждый из членов семьи найдет для себя наиболее подходящий вид отдыха в парке водных аттракционов Līvu Akvaparks. Парк разделен на три зоны: зону активного отдыха с водными горками, зону семейного отдыха и SPA-комплекс.

Физическая активность на свежем воздухе дает прекрасный заряд эндорфинов. Семья может приятно провести время на природе, прогуливаясь по обновленному курортному парку Кемери. Малышам понравятся аттракционы на игровой площадке, а дети постарше вместе с родителями могут отправиться на короткую экскурсию по историческому курортному парку.

Любители активного отдыха понравится прогулка по природным тропам. Среди отдыхающих очень популярна тропа Большого Кемерского болота, однако в окрестностях Юрмалы есть много неизведанных природных троп, на которых можно любоваться первозданной красотой природы. Откройте их вместе со своей семьей!

А после долгой прогулки на свежем воздухе приятно уставшее тело можно побаловать массажем или сауной, насладиться вкусным ужином и ночевкой на мягких, свежих подушках вдали от повседневных забот и рутины. Подробнее о специальных предложениях можно прочитать на сайте www.visitjurmala.lv.

Откройте для себя Бауску, культурную столицу Южной Латвии

Бауска – очаровательный город в регионе Земгале на юге Латвии, который можно считать столицей культурного туризма Латвии. Помимо прекрасных парков и природных троп в городе и его окрестностях, вы можете сосредоточиться на изучении разных периодов искусства и архитектуры, начиная со Средневековья, ренессанса, барокко, рококо и классицизма и заканчивая современным хутором. Самые представительные замки и усадьбы Латвии расположены в радиусе десяти километров.

В старом городе Бауски сохранился городской план XVI века и здания XVIII-XX веков, которые представляют собой идеальные достопримечательности для тех, кого привлекают исторические городки.

В ратуше Бауски, единственной отреставрированной ратуше XVII века в Латвии, можно посмотреть выставку дизайна интерьеров и экспозицию „Взвесь и измерь“.

В Бауске также находится единственный в Латвии отреставрированный орденский замок эпохи маньеризма в стиле ренессанс. 28 залов этого замка предлагают увлекательные исторические экспонаты и интерьеры, тематические выставки, интерактивные программы и концерты.

А Рундальский замок и его парк являются самыми выдающимися произведениями архитектуры и искусства в стиле барокко и рококо в странах Балтии. В 58 залах замка можно познакомиться с выставкой декоративно-прикладного искусства и дизайна интерьера, а в замковом саду можно увидеть тюльпаны, пионы и 2400 сортов роз.

Откройте для себя Бауску и ее достопримечательности! www.visit.bauska.lv.