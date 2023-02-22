Европейская карта медицинского страхования – важный и надежный спутник в вашем путешествии
Поскольку с приближающимися школьными каникулами многие семьи в Эстонии начали планировать поездки, Касса здоровья еще раз напоминает всем, что в путешествии важно иметь с собой Европейскую карточку медицинского страхования, которая помогает сократить расходы на медицинское обслуживание в случае несчастного случая за границей.
Неожиданные проблемы со здоровьем и несчастные случаи трудно предвидеть, и никто не застрахован от них во время путешествия. Предъявив Европейскую карту медицинского страхования, можно получить необходимую медицинскую помощь в Европейском союзе, включая Лихтенштейн, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Великобританию, но данную карту также важно иметь, когда вы отправились и в кратковременную поездку в близлежащие страны - такие как Финляндия и Латвия.
Европейская карта медицинского страхования действительна только в том случае, если у ее владельца есть медицинская страховка, действующая в данный момент в Эстонии, при этом необходимая медицинская помощь предлагается на равных условиях с застрахованными лицами, проживающими в данной стране. Это означает, что в другой стране-участнице Европейского Союза для владельца карты действуют те же условия оказания медицинской помощи, как и к местному застрахованному лицу – например, если проживающий в иностранном государстве человек должен платить за некоторые медицинские услуги, то владелец карты также должен их оплачивать.
Необходимая медицинская помощь - это лечение неожиданно возникшего нарушения здоровья, произошедшего во время пребывания в другой стране-участнице Европейского Союза. Это может быть, например, высокая температура, боль в животе, инфаркт или травма, возникшая вследствие несчастного случая, а также медицинская помощь, связанная с наблюдением за беременностью. Решение о том, имеет ли в каждом конкретном случае место именно необходимая медицинская помощь, принимает врач.
По словам Эды Пальм, главного специалиста финансового отдела Кассы здоровья, сейчас наступило правильное время для того, чтобы в последний раз перед школьными каникулами проверить, есть ли у всех членов семьи действующая Европейская карта медицинского страхования, необходимая для путешествия. „Мы рекомендуем всем отправляющимся в поездку людям проверить и убедиться, что их Европейская карта медицинского страхования действительна, и при необходимости подать заявление на ее получение“, — пояснила Пальм.
Почему во время путешествия важно иметь и действующую частную страховку?
К сожалению, Европейская карта медицинского страхования не покрывает все расходы, связанные с медицинским обслуживанием, и человек сам должен оплачивать долю самофинансирования за визит, плату за койко-день и доплату медицинского учреждения в соответствии с ценами страны, где оказывается медицинские услуги. Иногда человек должен оплачивать из своего кармана неотложную транспортировку в медицинское учреждение, и данные расходы не покрываются Европейской картой медицинского страхования. Немаловажно и то, что на основании Европейской карты медицинского страхования медицинскую помощь можно получить только в государственных медицинских учреждениях, и карта не покрывает расходы, сделанные в частной больнице, которые могут достигать десятков тысяч евро.
„Если частная страховая компания обычно возмещает расходы после посещения медицинского учреждения, то с Европейской картой медицинского страхования человек может избежать крупных и непредвиденных расходов уже на месте, оплачивая только долю обязательного самофинансирования. И хотя в Европейской карточке медицинского страхования не указана максимальная страховая сумма, все же перед поездкой рекомендуется оформить и частную туристическую страховку с защитой медицинских расходов. В зависимости от вида договора частное страхование, как правило, также покрывает те расходы, которые не оплачивает Касса здоровья“, - добавила Пальм.
Как можно заказать Европейскую карту медицинского страхования и заменяющий ее сертификат?
Европейскую карту медицинского страхования и заменяющий ее сертификат проще и быстрее всего заказать на государственном портале www.eesti.ee.
Европейскую карточку медицинского страхования можно заказать только в том случае, если медицинская страховка лица в Кассе здоровья действует более трех месяцев. Карта будет отправлена на почтовый адрес в течение 10 дней после подачи заявления.
Заменяющий сертификат для Европейской карточки медицинского страхования мы рекомендуем заказать, если поездка начнется менее чем через 10 дней или если медицинское страхование действительно менее трех месяцев.
Европейская карта медицинского страхования и заменяющий ее сертификат выдаются бесплатно.
Замещающий сертификат, заказанный на Государственном портале eesti.ee, будет отправлен на почтовый адрес человека, взятый из базы данных Государственного портала на момент совершения заказа. Перед заказом обязательно проверьте, перенаправлен ли ваш адрес электронной почты из государственного портала на ваш личный адрес электронной почты, который вы используете ежедневно. Это можно сделать в разделе „Почтовый ящик“ сайта eesti.ee в установках „Настройки собственной почты“.
Кроме того, заменяющий сертификат можно также заказать, отправив электронное письмо на адрес info@haigekassa.ee или позвонив по телефону обслуживания клиентов Кассы здоровья +372 669 6630 (Пнд - Чтв 8.30 - 16.30, Птн 8.30–14.00).
Важно знать!
При заказе карты Европейской карты медицинского страхования важно проверить/отметить правильный адрес/место жительства.
Европейская карта медицинского страхования действительна только при наличии документа, удостоверяющего личность.
Европейская карта медицинского страхования
Европейскую карту медицинского страхования или замещающий ее сертификат нельзя использовать, не имея в Эстонии действующей медицинской страховки.
Европейская карта медицинского страхования действительна только в государственных медицинских учреждениях.
Из общей суммы расходов, потраченных на лечение за границей, Касса здоровья покрывает только медицинские расходы. Сам пациент должен оплачивать доли обязательного самофинансирования, а также платы за визит.
Перед поездкой стоит оформить и частную туристическую страховку, в том числе на время путешествия по Европейскому Союзу.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Кассы здоровья.