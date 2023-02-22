Европейская карта медицинского страхования – важный и надежный спутник в вашем путешествии

Неожиданные проблемы со здоровьем и несчастные случаи трудно предвидеть, и никто не застрахован от них во время путешествия. Предъявив Европейскую карту медицинского страхования, можно получить необходимую медицинскую помощь в Европейском союзе, включая Лихтенштейн, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Великобританию, но данную карту также важно иметь, когда вы отправились и в кратковременную поездку в близлежащие страны - такие как Финляндия и Латвия.

Европейская карта медицинского страхования действительна только в том случае, если у ее владельца есть медицинская страховка, действующая в данный момент в Эстонии, при этом необходимая медицинская помощь предлагается на равных условиях с застрахованными лицами, проживающими в данной стране. Это означает, что в другой стране-участнице Европейского Союза для владельца карты действуют те же условия оказания медицинской помощи, как и к местному застрахованному лицу – например, если проживающий в иностранном государстве человек должен платить за некоторые медицинские услуги, то владелец карты также должен их оплачивать.

Необходимая медицинская помощь - это лечение неожиданно возникшего нарушения здоровья, произошедшего во время пребывания в другой стране-участнице Европейского Союза. Это может быть, например, высокая температура, боль в животе, инфаркт или травма, возникшая вследствие несчастного случая, а также медицинская помощь, связанная с наблюдением за беременностью. Решение о том, имеет ли в каждом конкретном случае место именно необходимая медицинская помощь, принимает врач.