23.02.2023, 08:33
В Лейпциге городские музеи станут бесплатными
ФОТО: Photo by Abenteuer Albanien on Unsplash
В немецком Лейпциге в 2024 году сделают бесплатными постоянные экспозиции городских музеев. Таким образом мэрия города хочет вернуть интерес посетителей, которых стало заметно меньше во время пандемии коронавируса.
Бесплатными станут постоянные экспозиции Музея истории Лейпцига, Музея естественной истории, Музея изобразительных искусств и Музея прикладного искусства. За специальные мероприятия учреждения продолжат брать деньги, сообщает Euro-pulse.
В музеи можно будет сходить бесплатно до 2027 года.